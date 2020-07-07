7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей

Казалось бы, как можно «неправильно» смотреть картины художников? Нужно оценить стиль, рассмотреть цвета и формы, подумать над сюжетом — и вроде бы все. Но ведь неслучайно существуют целые пособия, которые учат просто глядеть на полотна. Многие важные детали ускользают от нашего взгляда, а если мы и обращаем на них внимание, то не знаем, как их правильно интерпретировать.

Мы в AdMe.ru решили еще раз взглянуть на 7 полотен великих живописцев и понять, какие детали дают ключ к их разгадке и помогают ответить на вопросы, которые невольно возникают к этим картинам.

Чего устыдилась девушка?

Уильям Холман Хант «Пробудившийся стыд» (1853 год).

Викторианское общество восприняло эту картину как невинную бытовую сцену. На деле художник заложил в полотно более глубокий смысл. В разгар игр с парнем девушка вдруг задумывается, вскидывает голову, смотрит в окно, где видит сад (он отражается в зеркале у нее за спиной). Что же заставило ее устыдиться?

На отнюдь не невинные подтексты намекает множество символов на картине. На руках у девушки можно рассмотреть кольца на всех пальцах, кроме безымянного. Значит, героиня не замужем.

Значит, героиня не замужем. На полу валяется партитура романса «Бесполезные слезы» о потере невинности.

Птица, попавшая в лапы кота, символизирует тяжелую женскую долю.

Брошенная на землю перчатка олицетворяет незавидное будущее героини.

В какую сторону дует ветер?

Карл Брюллов «Всадница» (1832 год).

Карл Брюллов прославился не только своими масштабными полотнами вроде «Последнего дня Помпеи». Художник был очень востребованным портретистом, особенно среди именитых дам. Они выстраивались в очередь, чтобы заказать у него свой парадный портрет. Разгадка такой бешеной популярности кроется в картине «Всадница». А точнее, в небольшом ляпе, который можно не заметить с первого взгляда.

Дело в том, что ветер наклоняет ветки деревьев в одну сторону, а вуаль на шляпке девушки развевается в другую. Художник допустил эту «оплошность» намеренно, как бы подчеркивая, что в его живописи реализм не играет ведущей роли. Главное — это красота и эстетичность. По этой же причине девушка села на лошадь в неудобном, но красивом платье вместо привычной амазонки. Поэтому же она сохраняет спокойствие, несмотря на то что лошадь в ярости встает на дыбы. Именно за стремление к красоте, даже в ущерб правде, Брюллова так любили дамы.

Почему героиня не обращает внимания на семью?

Фриц Цубер-Бюлер «Поэтесса» (1880 год).

Непривычная главная героиня этой картины — женщина за работой. Судя по кофейнику на столе, она либо просидела за столом всю ночь, либо встала намного раньше членов семьи и уже успела выпить кофе. Ее полуулыбка и отрешенный взгляд свидетельствуют о том, что она погружена в свои мысли о поэзии. И ей совсем не до семьи, которая агрессивно требует внимания.

Мансардное окно говорит о том, что семья живет не в лучших условиях. Возможно, муж потерял работу, и поэзия женщины — единственный источник их заработка. Однако под столом мы видим кипу черновиков, и это говорит о том, что у женщины не все ладится с работой и сейчас ей нужно, чтобы ее оставили в покое. Героиня картины — одна из первых суфражисток набирающего популярность в 1880-е годы движения. Но любая современная мама, работающая из дома, узнает в этой девушке из позапрошлого века себя.

Почему зрителям приглянулся этот автопортрет?

Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет» (1909 год).

На первый взгляд, композиция довольно незатейлива: художница расчесывает волосы перед зеркалом, которое одновременно служит рамой для картины. Но все становится куда интереснее, если обратить внимание на контраст переднего и заднего планов.

В нижней части картины изображены предметы, переливающиеся яркими красками, как драгоценные камни, и создающие возвышенную атмосферу: красивые флаконы с разноцветными духами, ярко-синяя подушечка для булавок... А на заднем плане притаились тазик и кувшин для умывания, фон выдержан в холодной цветовой гамме и как бы возвращает мечтателей к быту.

Почему эти влюбленные так несчастны?

Артур Хьюз «Долгая помолвка» (1859 год).

Судя по одежде героев картины, девушка происходит из семьи намного богаче, чем у парня. Брак у них не складывается, на пальце у дамы нет обручального кольца. Но как понять, что эта пара встречается уже давно, а любовь не возникла только что? Для этого автор спрятал в картине пару подсказок.

Во-первых, само дерево, увитое плющом и заросшее мхом, символизирует старую любовь. А еще под плющом можно разглядеть надпись «Эми», уже полустершуюся и тоже заросшую. Это имя девушки, которое парень вырезал на дереве давным-давно, и с тех пор их отношения никуда не продвинулись.

Чем крестьянка так напугала ребенка?

Владимир Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» (1905 год).

Маковский — признанный мастер бытовой живописи, и на этой картине тоже разыгрывается семейная сцена. Мать-крестьянка когда-то оставила ребенка в приюте, и его усыновила состоятельная семья. Спустя несколько лет женщина явилась в дом, где теперь живет ее сын, и хочет вернуть его себе.

На картине много деталей, раскрывающих глубинный смысл сцены. Мать протягивает бумагу, доказывающую ее родство с сыном, то есть она не мошенница. При этом на ее лице нет ничего доброго, поэтому вряд ли она хочет вернуть сына, потому что любит и скучает. И сам ребенок, и его приемная мать понимают это и в ужасе отстраняются от нее. А вот отец сидит спокойно. Видимо, он уверен, что сумеет откупиться от жадной крестьянки.

Почему персики на переднем плане так небрежно прорисованы?

Валентин Серов «Девочка с персиками» (1887 год).

Портрет написан в совершенно нетипичной для того времени манере — в стиле импрессионизм. Особенно критиков поразил передний план, ведь картина называется «Девочка с персиками», а фрукты прописаны совсем фрагментарно. Это был действительно смелый прием, с его помощью художник создал контраст между передним планом, набросанным крупными мазками, и тщательно выписанной фигурой непоседливой девочки, тем самым акцентируя на ней внимание зрителя.

Героиня действительно выглядит так, как будто сейчас вскочит и выбежит из картины. Этого эффекта художнику удалось достичь за счет разного направления взгляда и рук. Это и создает композиционную динамику.