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7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей

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Казалось бы, как можно «неправильно» смотреть картины художников? Нужно оценить стиль, рассмотреть цвета и формы, подумать над сюжетом — и вроде бы все. Но ведь неслучайно существуют целые пособия, которые учат просто глядеть на полотна. Многие важные детали ускользают от нашего взгляда, а если мы и обращаем на них внимание, то не знаем, как их правильно интерпретировать.

Мы в AdMe.ru решили еще раз взглянуть на 7 полотен великих живописцев и понять, какие детали дают ключ к их разгадке и помогают ответить на вопросы, которые невольно возникают к этим картинам.

Чего устыдилась девушка?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Уильям Холман Хант «Пробудившийся стыд» (1853 год).

Викторианское общество восприняло эту картину как невинную бытовую сцену. На деле художник заложил в полотно более глубокий смысл. В разгар игр с парнем девушка вдруг задумывается, вскидывает голову, смотрит в окно, где видит сад (он отражается в зеркале у нее за спиной). Что же заставило ее устыдиться?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

На отнюдь не невинные подтексты намекает множество символов на картине.

  • На руках у девушки можно рассмотреть кольца на всех пальцах, кроме безымянного. Значит, героиня не замужем.
  • На полу валяется партитура романса «Бесполезные слезы» о потере невинности.
  • Птица, попавшая в лапы кота, символизирует тяжелую женскую долю.
  • Брошенная на землю перчатка олицетворяет незавидное будущее героини.

В какую сторону дует ветер?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Карл Брюллов «Всадница» (1832 год).

Карл Брюллов прославился не только своими масштабными полотнами вроде «Последнего дня Помпеи». Художник был очень востребованным портретистом, особенно среди именитых дам. Они выстраивались в очередь, чтобы заказать у него свой парадный портрет. Разгадка такой бешеной популярности кроется в картине «Всадница». А точнее, в небольшом ляпе, который можно не заметить с первого взгляда.

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Дело в том, что ветер наклоняет ветки деревьев в одну сторону, а вуаль на шляпке девушки развевается в другую. Художник допустил эту «оплошность» намеренно, как бы подчеркивая, что в его живописи реализм не играет ведущей роли. Главное — это красота и эстетичность. По этой же причине девушка села на лошадь в неудобном, но красивом платье вместо привычной амазонки. Поэтому же она сохраняет спокойствие, несмотря на то что лошадь в ярости встает на дыбы. Именно за стремление к красоте, даже в ущерб правде, Брюллова так любили дамы.

Почему героиня не обращает внимания на семью?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Фриц Цубер-Бюлер «Поэтесса» (1880 год).

Непривычная главная героиня этой картины — женщина за работой. Судя по кофейнику на столе, она либо просидела за столом всю ночь, либо встала намного раньше членов семьи и уже успела выпить кофе. Ее полуулыбка и отрешенный взгляд свидетельствуют о том, что она погружена в свои мысли о поэзии. И ей совсем не до семьи, которая агрессивно требует внимания.

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Мансардное окно говорит о том, что семья живет не в лучших условиях. Возможно, муж потерял работу, и поэзия женщины — единственный источник их заработка. Однако под столом мы видим кипу черновиков, и это говорит о том, что у женщины не все ладится с работой и сейчас ей нужно, чтобы ее оставили в покое.

Героиня картины — одна из первых суфражисток набирающего популярность в 1880-е годы движения. Но любая современная мама, работающая из дома, узнает в этой девушке из позапрошлого века себя.

Почему зрителям приглянулся этот автопортрет?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет» (1909 год).

На первый взгляд, композиция довольно незатейлива: художница расчесывает волосы перед зеркалом, которое одновременно служит рамой для картины. Но все становится куда интереснее, если обратить внимание на контраст переднего и заднего планов.

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

В нижней части картины изображены предметы, переливающиеся яркими красками, как драгоценные камни, и создающие возвышенную атмосферу: красивые флаконы с разноцветными духами, ярко-синяя подушечка для булавок... А на заднем плане притаились тазик и кувшин для умывания, фон выдержан в холодной цветовой гамме и как бы возвращает мечтателей к быту.

Почему эти влюбленные так несчастны?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Артур Хьюз «Долгая помолвка» (1859 год).

Судя по одежде героев картины, девушка происходит из семьи намного богаче, чем у парня. Брак у них не складывается, на пальце у дамы нет обручального кольца. Но как понять, что эта пара встречается уже давно, а любовь не возникла только что? Для этого автор спрятал в картине пару подсказок.

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Во-первых, само дерево, увитое плющом и заросшее мхом, символизирует старую любовь. А еще под плющом можно разглядеть надпись «Эми», уже полустершуюся и тоже заросшую. Это имя девушки, которое парень вырезал на дереве давным-давно, и с тех пор их отношения никуда не продвинулись.

Чем крестьянка так напугала ребенка?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© museum.ru

Владимир Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» (1905 год).

Маковский — признанный мастер бытовой живописи, и на этой картине тоже разыгрывается семейная сцена. Мать-крестьянка когда-то оставила ребенка в приюте, и его усыновила состоятельная семья. Спустя несколько лет женщина явилась в дом, где теперь живет ее сын, и хочет вернуть его себе.

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© museum.ru

На картине много деталей, раскрывающих глубинный смысл сцены. Мать протягивает бумагу, доказывающую ее родство с сыном, то есть она не мошенница. При этом на ее лице нет ничего доброго, поэтому вряд ли она хочет вернуть сына, потому что любит и скучает. И сам ребенок, и его приемная мать понимают это и в ужасе отстраняются от нее. А вот отец сидит спокойно. Видимо, он уверен, что сумеет откупиться от жадной крестьянки.

Почему персики на переднем плане так небрежно прорисованы?

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Валентин Серов «Девочка с персиками» (1887 год).

Портрет написан в совершенно нетипичной для того времени манере — в стиле импрессионизм. Особенно критиков поразил передний план, ведь картина называется «Девочка с персиками», а фрукты прописаны совсем фрагментарно. Это был действительно смелый прием, с его помощью художник создал контраст между передним планом, набросанным крупными мазками, и тщательно выписанной фигурой непоседливой девочки, тем самым акцентируя на ней внимание зрителя.

7 секретных посланий, которые художники оставили на своих картинах специально для дотошных зрителей
© Public Domain / WikiMedia Commons

Героиня действительно выглядит так, как будто сейчас вскочит и выбежит из картины. Этого эффекта художнику удалось достичь за счет разного направления взгляда и рук. Это и создает композиционную динамику.

А какие скрытые пасхалки в картинах великих художников замечали вы?

Фото на превью Public Domain / WikiMedia Commons
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