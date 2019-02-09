60 мультфильмов XXI века, которые порадуют не только детей, но и взрослых
Все мы любим мультики. А когда у нас появляются дети — мы можем с чистой совестью смотреть мультфильмы вместе с ними, и никто нам слова не скажет. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиск стоящих фильмов, мы скомпоновали для вас удобный список.
AdMe.ru мог что-то упустить, так что добавляйте свои варианты в комментарии.
Полнометражные мультики
-
Фиксики: Большой секрет (2017), 6+
-
Смешарики. Дежавю (2018), 6+
-
Смешарики. Легенда о золотом драконе (2016), 6+
-
Смешарики. Начало (2011), 0+
-
Урфин Джюс и его деревянные солдаты (2016), 0+
-
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (2016), 6+
-
Звездные собаки: Белка и Стрелка (2010), 0+
-
Карлик Нос (2003), 6+
-
Как поймать перо Жар-птицы (2013), 0+
-
Сказ о Петре и Февронии (2017), 6+
-
Крепость: Щитом и мечом (2015), 6+
-
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни (2015), 6+
-
Алеша Попович и Тугарин Змей (2004), 12+
-
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006), 0+
-
Илья Муромец и Соловей-разбойник (2007), 12+
-
Три богатыря и Шамаханская царица (2010), 12+
-
Три богатыря на дальних берегах (2012), 0+
-
Три богатыря. Ход конем (2014), 6+
-
Три богатыря и морской царь (2016), 6+
-
Три богатыря и принцесса Египта (2017), 6+
-
Три богатыря и наследница престола (2018), 6+
-
Иван-царевич и Серый Волк (2011), 0+
-
Иван-царевич и Серый Волк — 2 (2013), 0+
-
Иван-царевич и Серый Волк — 3 (2015), 6+
-
Снежная королева (2012), 0+
-
Снежная королева — 2: Перезаморозка (2014), 0+
-
Снежная королева — 3: Огонь и Лед (2016), 6+
-
Гофманиада (2016), 12+
-
Крякнутые каникулы (2016), 6+
-
Элька (2007), 0+
-
День рождения Алисы (2009), 0+
-
Щелкунчик и мышиный король (2004), 6+
-
Необыкновенные приключения Карика и Вали (2005), 0+
-
Князь Владимир (2004), 12+
-
Баба-яга. Начало (2018), 6+
-
Гадкий утенок (2010), 12+
Мультсериалы
-
Сказочный патруль (2016), 6+
-
Машины одежки (2015), 0+
-
Джинглики (2017 — ...), 0+
-
Мульти-Россия (2007–2009), 0+
-
Котики, вперед! Котики, вперед! (2012 — ...), 0+
-
Простоквашино (2018 — ...), 0+
-
Смешарики: Пин-код (2012), 6+
-
Белка и Стрелка: Озорная семейка (2011 — ...), 0+
-
Жила-была царевна (2015–2017), 0+
-
Маша и Медведь (2009 — ...), 0+
-
Фиксики (2010–2015), 0+
-
Аркадий Паровозов спешит на помощь (2012–2015), 6+
-
Ми-ми-мишки (2015), 0+
-
Доктор Машинкова (2015–2016), 0+
-
Бумажки (2015), 0+
-
Новые приключения кота Леопольда (2015 — ...), 0+
-
Новые приключения попугая Кеши (2005), 0+
-
Защитники (2015), 0+
-
Планета Ай (2015 — ...), 0+
-
Алиса знает, что делать! (2012 — ...), 6+
-
Новаторы (2011), 6+
-
Золото Глории (2012), 12+
-
Всемирная история (2007), 0+
-
Профессор Почемушкин (2013–2017), 0+
А какой мультик из них ваш любимый?
Фото на превью День рождения Алисы / Мастер Фильм