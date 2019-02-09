60 мультфильмов XXI века, которые порадуют не только детей, но и взрослых

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Все мы любим мультики. А когда у нас появляются дети — мы можем с чистой совестью смотреть мультфильмы вместе с ними, и никто нам слова не скажет. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиск стоящих фильмов, мы скомпоновали для вас удобный список.

AdMe.ru мог что-то упустить, так что добавляйте свои варианты в комментарии.

Полнометражные мультики

Мультсериалы

А какой мультик из них ваш любимый?

  • 15
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  • 96
  • 13
  • 33.7k

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