60 мультфильмов XXI века, которые порадуют не только детей, но и взрослых

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Все мы любим мультики. А когда у нас появляются дети — мы можем с чистой совестью смотреть мультфильмы вместе с ними, и никто нам слова не скажет. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиск стоящих фильмов, мы скомпоновали для вас удобный список.