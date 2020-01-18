60+ книг обо всем на свете, которые нужно читать аккуратно. Они меняют жизнь
Как сказал Рэй Брэдбери в своей книге «451 градус по Фаренгейту»: «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их». Мы же с вами люди читающие, так что в таком тяжелом «правонарушении» нас точно не обвинят. А в нашем списке из 60+ книг вы точно найдете для себя что-то важное и полезное. Романы, триллеры, мемуары, психология — все здесь.
Мы в AdMe.ru уже знаем, с каким романом проведем ближайшие вечера. А вы?
О любви, жизни, и не только
- Тесс Герритсен. Звонок после полуночи
- Марк Леви. Она & Он
- Мишель Уэльбек. Серотонин
- Кристина Старк. Стигмалион
- Эль Кеннеди. Риск
- Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Марси Шимофф, Дженнифер Рид Хоуторн. Куриный бульон для души. 101 история о женщинах
- Алекс Д. По ту сторону от тебя
- Анна Тодд. После ссоры
- Карен Уайт. Когда я падаю во сне
- Сесилия Ахерн. Postscript
- Грэм Симсион. Проект «Рози»
- Дмитрий Быков. Июнь
- Салли Хэпворс. Моя любимая свекровь
- Дэниел Киз. Прикосновение
- Дина Рубина. И когда она упала...
- Гузель Яхина. Дети мои
- Макс Фрай. Неизвестным для меня способом
- Мариам Петросян. Дом, в котором...
- Сара Джио. Среди тысячи лиц
- Сара Эдисон Аллен. Первые заморозки
- Том Хэнкс. Уникальный экземпляр: Истории о том о сем
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Джоджо Мойес. Счастливые шаги под дождем
О людях
- Пауло Коэльо. Мата Хари. Шпионка
- Хиллари Клинтон. Тяжелые времена
- Грег Мортенсон, Дэвид Релин. Три чашки чая
- Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева. Время колоть лед
- Хелен Расселл. Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя «улитками», ужинала при свечах и читала на подоконнике
- Эдит Ева Эгер, Эсме Швалль-Вейганд. Выбор
- Мишель Филгейт. О чем мы молчим с моей матерью
- Кэй Джеймисон. Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством
- Фаина Раневская. Фаина Раневская. Смех сквозь слезы
Для прокачки навыков
- Ицхак Адизес. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует
- Фредерик Делавье, Майкл Гандил. Анатомия силовых тренировок для женщин
- Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. Новые правила деловой переписки
- Мари Кондо. Искры радости. Простая счастливая жизнь в окружении любимых вещей
- Николай Ли. Рисунок. Основы учебного академического рисунка
- Габриела Сколик. Покажи мне, как готовить! Пошаговая энциклопедия по миру кулинарии
- Крис Андерсон. Слова меняют мир: первое официальное руководство по публичным выступлениям
- Филип Котлер. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер
- Барбара Оакли. Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее
- Маргарет Рэдклифф. Энциклопедия вязания на спицах. Круговое вязание
- Скотт Келби. Фотосъемка со вспышкой
- А. С. Петроченков. Введение в Google Analytics
- Анушка Риз. Умный гардероб. Как подчеркнуть индивидуальность, наведя порядок в шкафу
Для познания себя и мира
- Анна Кирьянова. Воздушные ванны. Истории, от которых дышится легко
- Барбара Шер. О чем мечтать
- Елена Резанова. Никогда-нибудь
- Александр Силаев. Деньги без дураков
- Мэттью Уолкер. Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях
- Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!
- Джо Диспенза. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели
- Юваль Ной Харари. 21 урок для XXI века
- Садхгуру. Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога
- Шерил Сэндберг, Нелл Сковелл. Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству
- Венди Сузуки, Билли Фицпатрик. Странная девочка, которая влюбилась в мозг
- Стивен Хокинг. Краткие ответы на большие вопросы
- Ларри Кинг. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно
- Илсе Санд. Близко к сердцу
- Лиз Бурбо. Пять травм, которые мешают быть самим собой
- Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок
- Бретт Блюменталь. Одна привычка в неделю. Измени себя за год
- Аллан Пиз, Барбара Пиз. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам
- Ирина Хакамада. Success [успех] в большом городе
- Гэвин Кеннеди. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах