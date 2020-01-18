60+ книг обо всем на свете, которые нужно читать аккуратно. Они меняют жизнь

11
4
1
3k

Как сказал Рэй Брэдбери в своей книге «451 градус по Фаренгейту»: «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их». Мы же с вами люди читающие, так что в таком тяжелом «правонарушении» нас точно не обвинят. А в нашем списке из 60+ книг вы точно найдете для себя что-то важное и полезное. Романы, триллеры, мемуары, психология — все здесь.

Мы в AdMe.ru уже знаем, с каким романом проведем ближайшие вечера. А вы?

О любви, жизни, и не только

О людях

Для прокачки навыков

Для познания себя и мира

11
4
1
3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться