6 всемирно известных картин, каждая из которых хранит свой маленький секрет

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Редко какое произведение искусства обходится без сокровенных тайн и едва заметного подтекста. Специалисты по всему миру истово исследуют «второе дно» известных полотен, и мы решили узнать, какие секреты скрываются в картинах знаменитых художников.

Редакция AdMe.ru со всей ответственностью заявляет: статья может существенно обогатить ваш культурный багаж. Ну а тех читателей, кто дойдет до самого конца, ожидает небольшой, но приятный бонус: в одном из самых знаменитых женских портретов живописца Рафаэля Санти кроется подлинная драма.

1. Картина «Сватовство майора» развеселила публику: главный герой пришел свататься без цветов, а невеста застеснялась декольтированной груди

Это полотно считается едва ли не важнейшим в карьере Павла Федотова. Именно благодаря ему художнику присвоили звание академика. Тем временем на картине изображена обычная для того времени сделка: жених, не имеющий денег, но обладающий именем и определенным авторитетом в обществе, женился на богатой, но не родовитой невесте. В результате все получали желаемое: муж — деньги, а жена — имя. При этом художник не только написал картину, но и сам объяснил ее подтексты: Майор явился к невесте без цветов, показав свое незнание правил этикета. В то время любой аристократ обязан был преподнести цветы как своей будущей жене, так и ее матери. К тому же жених имеет довольно хитрый вид и накручивает ус, будто бы задумываясь, сколько же денег принесет ему женитьба на дочке купца.

Предполагается, что юная особа в белом платье впервые в жизни надела декольте и пытается убежать с места событий, потому что ее грудь чересчур открыта. Сам Федотов объяснял побег девушки ложной скромностью, поскольку по ее туалету совершенно ясно: дама долго готовилась к встрече и желала понравиться суженому.

Еще одна деталь, о которой в объяснении художника нет ни слова, — таракан, крадущийся к просфоре по белой скатерти на столе слева.

2. В картине «Парижское кафе» Ильи Репина спрятано несколько знаменитостей того времени

Репин не жалел денег на натурщиков, а потому часто откладывал работу над полотном, поскольку финансов ему не хватало. Порой художник жертвовал и собственным обедом ради пары часов дополнительной работы над картиной. Натурщики при этом у художника были именитые: Певица, примадонна парижского театра «Буфф-Паризьен» Анна Мари Луиза Дамьен, известная под псевдонимом Анна Жюдик. Обратите внимание, что на картине дама сидит в кафе одна, без эскорта, что в то время считалось неприличным. Поэтому некоторые персонажи так неодобрительно смотрят на нее.

Мужчина в костюме и с цилиндром на голове не кто иной, как французский художник и по совместительству скульптор Жан-Леон Жером.

Посетитель кафе, который держит в руках сигару, — известный романист, поэт и переводчик. Его зовут Катюль Мендес. Кстати, спустя 3 дня после выставки полотна в одном из французских салонов картину пожелал купить иностранец, однако художник заломил за свое творение такую цену, что отпугнул покупателя.

3. Портрет княгини Ольги Орловой безупречен, но имеет столько подтекстов, что их трудно подсчитать

Валентин Серов был одновременно одним из самых известных портретистов своего времени и безжалостным карикатуристом. Если модель не нравилась художнику, он превращал ее портрет едва ли не в шарж. Разумеется, прочесть подтекст могли далеко не все, и часто заказчики даже не догадывались, что что-то пошло не так. Портрет княгини Орловой внешне безупречен: представительница высшего света молода, красива, прекрасно одета. Однако несколько деталей, если обратить на них внимание, меняют смысл картины на едва ли не противоположный: Несмотря на то что модель была высока, стройна и грациозна, художник не сделал акцент на этом. Наоборот, княгиню усадили на низкий пуфик и совсем не постарались скрыть угловатость торчащих коленок.

Персонаж играет ниткой жемчуга на шее. Этот жест показывает высокомерие аристократки, которая, указуя перстом на себя, как бы пытается подчеркнуть собственную важность и значимость.

Для такой позы подбородок Орловой неестественно высоко задран, что, по всей видимости, служит той же цели: показать высокомерие героини.

Венчает картину роскошная шляпа, размер которой, однако, так велик, что становится почти гротескным. Головной убор бросается в глаза и делает модель как бы приплюснутой, давит на нее.

Последний штрих — ваза за спиной княгини. Тень от вазы искажена, и некоторые исследователи усмотрели в ней повтор силуэта главного персонажа и решили, что это намек: светская дама, похоже, так же внутренне пуста, как и эта ваза.

4. Портрет Генриэтты Гиршман стал единственным полотном, где Валентин Серов запечатлел себя

Несмотря на то что Валентин Серов состоял с Генриэттой в тесной дружбе и писал ее неоднократно, и этот портрет оказался с подтекстом: персонаж будто поправляет рукой меховое боа, однако этот жест лишь способ показать миру роскошные кольца. А это выдает надменность женщины, свойственную всякой представительнице высшего света того времени. Впрочем, помимо обличающих в картине есть детали иного свойства: В зеркале можно рассмотреть отражение самого Серова (увеличенный фрагмент внизу слева). Считается, что этот портрет — единственная работа художника, на которой он решился запечатлеть себя наряду с моделью.

На столе за спиной персонажа лежит стекло — это примета времени. С активным развитием парфюмерии в конце XIX века столешницы стали защищать: даже одна капля пролитых духов могла навредить лакированной поверхности.

5. На картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге» хорошо видно, кто из бурлаков «филонит»

Практически у каждого из бурлаков есть собственная история, однако мы затронем только наиболее ярких персонажей: На 1-м фрагменте картины изображен бригадир, или «шишка». Помимо того, что он считается авторитетом, он также является и запевалой. Иными словами, этот персонаж должен поддерживать боевой дух артели. Он идет первым и задает ритм движения остальной команде: все синхронно ступают сначала с правой ноги, потом с левой. Если кто-то сбивается, именно «шишка» дает приказ начать все заново.

На 2-м фрагменте изображен младший член команды — кашевар. Нетрудно догадаться, что этот персонаж отвечал за приготовление пищи.

На 3-м фрагменте находится нерадивый бурлак, который перекладывает значительную часть своей ноши на других, очевидно, пытаясь набить табаком курительную трубку (в руках у него кисет). Картина не лишена иронии. В правом углу едва виден буксир — он выполнял точно такую же работу, что и бурлаки. Художник выразил так свое недовольство тем, что труд бурлаков слишком тяжел: изобразив буксир вдалеке, он как бы намекнул, что технический прогресс простым людям пока недоступен.

Бонус: одной из знаменитых картин Рафаэля дали имя «Немая», хотя сам художник никогда ее так не называл

Девушка с портрета Рафаэля изображена в безмолвии, ее губы плотно сжаты, и в этом нет ничего удивительного или странного. Несмотря на это, по какой-то неведомой причине и искусствоведы, и просто ценители живописи в унисон заявили, что изображенная на картине женщина — немая. Так за портретом и закрепилось это название. Хотя кое-что о героине картины можно сказать вполне определенно: По драгоценностям и крою одежды ясно, что перед нами женщина состоятельная. На левой руке у нее 2 кольца: одно с изумрудом, а другое — с рубином. Последнее в то время дарили на помолвку, а изумрудное было принято преподносить к свадьбе.

Зеленый цвет платья, как и платок, который персонаж сжимает в руке, указывает на то, что дама находится в трауре.

Кроме того, специалисты, просканировав картину рентгеном и подвергнув ее иным анализам, выяснили, что находится под верхним слоем краски. Героиня выглядела иначе: ее волосы были распущены, сама женщина была значительно моложе, а широкая полоска ткани на платье отсутствовала — зритель мог видеть декольте.