6 странностей великих живописцев, о которых вы даже не подозревали

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Гениальность — нелегкое бремя, которое практически всегда сопровождается сложным характером, необычными привычками или почти что уникальными способностями. Конечно, великие живописцы не стали исключением из правил: к примеру, у Микеланджело были весьма специфические бытовые привычки, а Анри Матисс был одержим страхом потерять зрение и даже придумал «план Б», чтобы в случае чего не оставить свою семью без средств к существованию.

Мы в AdMe.ru детально изучили биографии нескольких талантливых живописцев и уверены, что некоторые детали способны вас ошеломить.

1. Микеланджело

Гениальный скульптор, художник и архитектор Микеланджело Буонарроти прожил долгую жизнь и успел оставить не один шедевр: он умер в глубокой старости, в возрасте 88 лет. Его наследие не перестает вдохновлять миллионы людей. Но, как это часто бывает с талантливыми мастерами, в характере и образе жизни этого великого гения было множество особенностей. Микеланджело был человеком одиноким и даже нелюдимым, целиком погруженным в себя и искусство. А недавние исследования показали, что художник, возможно, страдал синдромом Аспергера. Быть может, это заболевание и помогало Буонарроти видеть мир под другим углом, но в то же время ему было сложно общаться с окружающими, в том числе с живописцами. Он конфликтовал с Рафаэлем и говорил о нем: «Все, чего он достиг в искусстве, он получил от меня».

Вне зависимости от своих доходов художник был равнодушен к еде и питью, питался скорее из необходимости, а не ради удовольствия. Жил гений не просто скромно, а даже убого: спал прямо в одежде и ботинках и редко мылся. Судя по всему, такой привычкой Микеланджело обзавелся по наставлению отца: тот уверял, что ради здоровья необходимо отказаться от купания и ограничиться протираниями. Отец Буонарроти прожил до 89 лет, и вряд ли мы узнаем, что этому больше способствовало: необычное отношение к личной гигиене или хорошие гены.

2. Василий Кандинский

Василий Кандинский начал карьеру художника лишь в возрасте 30 лет. Он никогда не был талантливым рисовальщиком, а над его первыми работами даже посмеивались. Но именно Кандинскому было суждено встать у истоков абстракционизма, и помог ему в этом очень любопытный и редкий феномен, которым обладал художник. Но узнал он об этом не сразу. Еще будучи студентом юридического факультета, Кандинский отправился в этнографическую экспедицию по уездам Вологодской губернии. Там он познакомился с бытом местного населения зырян, которые разрисовывали яркими узорами свою мебель и домашнюю утварь. Убранство изб удивило и очень впечатлило художника, а зыряне объяснили, что узоры — это песни, которые помогают в хозяйстве. Они научили его петь и как бы «входить» в картины.

«Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы — все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. Когда я, наконец, вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. С тех пор это чувство жило во мне бессознательно. Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве». Василий Кандинский, "Ступени"

Был и еще один случай. Однажды во время оперы Вагнера «Лоэнгрин» Кандинский осознал, что может буквально «видеть» музыку.

«Скрипки, басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной». Василий Кандинский, "Ступени"

Для Кандинского существовала особая связь между цветом, формой и музыкой, и, судя по всему, он обладал особым нейрологическим феноменом под названием синестезия — единство чувственного восприятия. Существует множество различных форм синестезии: так, для кого-то дни недели или месяцы имеют определенный цвет или расположение, а кто-то четко ассоциирует музыку с цветами и формами. Кандинский совершил открытие, предположив, что живопись может обойтись без образов и довольствоваться только формами и цветом — прямо как в музыке, где может быть только гармоничная мелодия из нот. При помощи цвета и форм он научился в своих полотнах выражать ритм, мелодию, эмоции. И вовсе не обязательно быть синестетом, чтобы заметить это в работах художника.

3. Анри Матисс

Матисс начал заниматься живописью практически случайно. В 20 лет у него случился приступ аппендицита, он лежал дома после операции, а мама будущего художника решила скрасить будни сына и купила ему рисовальные принадлежности. Матисс так увлекся, что вскоре бросил юриспруденцию и записался в школу рисунка. Однако успех к нему пришел далеко не сразу: лишь ближе к 40 годам художник стал стабильно зарабатывать своей работой. В какой-то момент у него появился внезапный страх ослепнуть: Матисс одержимо тренировался игре на скрипке, чтобы в случае чего иметь возможность работать уличным музыкантом и кормить свою семью.

Конечно, такой непростой творческий путь наложил отпечаток на характер. Матисс был человеком, подверженным депрессии, он говорил, что художник творит из-за боли. Но в то же время его полотна передавали исключительно радость, художник не был снобом и считал, что искусство должно быть понятно простому человеку. «Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой», — говорил он. Последние годы жизни Матисс провел в инвалидном кресле, но это его не остановило, и художник продолжал творить. Он увлекся аппликациями, или, как он называл этот метод, «рисованием ножницами»: вырезал из бумаги заготовки для будущей картины, а затем крепил их длинной палкой на полотна. Вот она, искренняя любовь к своему делу!

4. Михаил Врубель

Михаил Врубель был не только талантливым художником с уникальной манерой рисунка, но и человеком с непростым характером и судьбой. Он мог наносить себе увечья из-за неразделенной любви, злоупотреблял выпивкой, открыто ругался с художником Репиным, разгуливал по улицам в бархатном костюме, чулках и коротких панталонах, дружил с кутилами и бедняками. Поэтому, когда в зрелом возрасте у художника стал ухудшаться характер, появились раздражительность и вспыльчивость, не так просто было заметить в этих изменениях первые признаки безумия.

Сильным ударом для Врубеля стала смерть 2-летнего сына. Временное просветление сменялось периодом буйства, мания величия — припадками самоуничижения. Вместе с безумием к художнику пришло и признание, и из человека со скверным характером он превратился в фигуру, заслуживающую поддержки и сожаления. Увы, художник так и не смог победить болезнь и ушел из жизни в возрасте 54 лет.

5. Эдвард Мунк

Самый известный норвежский художник и один из основоположников экспрессионизма писал контрастные, «беспокойные» полотна, пропитанные тревогой. В возрасте 5 лет Мунк потерял мать, которая умерла от туберкулеза, а еще через 19 лет от той же болезни ушла из жизни и его старшая сестра. Эти события наложили свой отпечаток на личность и творчество художника: тема смерти, страха и любви стала главной в его картинах.

Мунк был меланхоличным человеком с непростым характером. За ним замечались и некоторые странности: он не любил цветов у себя дома и не переносил процесса их увядания, ненавидел писать пальцы, ногти, уши и женскую грудь. В то же время это был одаренный рассказчик с чувством юмора, к тому же наделенный нордической красотой. Но на автопортретах Мунк почему-то изображал себя чуть старше, чем он был на тот момент, и обязательно с суровым, серьезным выражением лица.

Он никогда не был женат, но как минимум одну женщину точно любил. Это была богатая и красивая норвежка Тулла Ларсен. Их отношения были изматывающими, с постоянными скандалами, а во время одной из ссор Мунк случайно прострелил себе руку. По одной из версий, Тулла пригрозила самоубийством, и Мунк попытался вырвать у нее пистолет. Они расстались, но психическое состояние художника было подорвано: последовали проблемы с алкоголем, нервные срывы, лечение в психиатрической клинике. В 1918 году художник заболел испанкой, унесшей жизни миллионов человек, но, несмотря на свое хрупкое здоровье, справился с болезнью. Эдвард Мунк прожил остаток жизни в одиночестве на собственной вилле и скончался в возрасте 80 лет.

6. Эдгар Дега

Эдгару Дега повезло: он родился в обеспеченной семье и мог заниматься живописью, не беспокоясь о доходах, к тому же художника в этом начинании поддержал отец. Дега был перфекционистом, который бесконечно перерисовывал и дополнял свои работы, а иногда ради этого он даже выкупал или крал уже проданные полотна. Друзья шутили, что заставить Дега закончить картину можно было, только отобрав ее.

Близкие отзывались о Дега как о неуклюжем человеке, называли «медвежонком» за частое брюзжание, а с годами художник стал еще более резким и вспыльчивым. Он прославился полотнами с танцовщицами, филигранно умел как передать красоту и плавность их движений, так и в деталях продемонстрировать тяжкий закулисный труд и ежедневную рутину. Но никто не знал, были ли у него отношения с артистками балета или многочисленными натурщицами, не сохранилось никаких сведений о его личной жизни. К 80 годам Эдгар Дега добился широкого признания, его полотна продавались за безумные деньги. Он считался отшельником, редко выходил из дома. Говорят, на его двери была специальная щеколда, которую живописец мог открывать даже со 2-го этажа, только вот поднимал он ее далеко не для всех.

Как вы считаете, какого художника можно было бы добавить к этому списку? Поделитесь своим мнением в комментариях.