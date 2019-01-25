55 бестселлеров, которые стоит прочитать каждой женщине (Осторожно: они могут изменить жизнь)

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Женщины воспринимают мир по-особенному — более тонко и эмоционально, чем мужчины (хотя, конечно, бывают и исключения). Мы решили собрать именно такую книжную подборку, которая придется по душе любой представительнице женского пола. Наверняка у вас тоже есть любимые книги, так что смело делитесь вариантами в комментариях.