55 бестселлеров, которые стоит прочитать каждой женщине (Осторожно: они могут изменить жизнь)
Женщины воспринимают мир по-особенному — более тонко и эмоционально, чем мужчины (хотя, конечно, бывают и исключения). Мы решили собрать именно такую книжную подборку, которая придется по душе любой представительнице женского пола. Наверняка у вас тоже есть любимые книги, так что смело делитесь вариантами в комментариях.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что жизнь может измениться даже от одной вовремя прочитанной книги.
Приятного чтения!
- «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо», Марк Мэнсон
- «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», Михаил Лабковский
- "Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо", Вирджиния Вульф
- «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», Генри Марш
- «Мятная сказка», Александр Полярный
- "Рассказ Служанки", Маргарет Этвуд
- «Когда я вернусь, будь дома», Эльчин Сафарли
- «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие — куда захотят», Уте Эрхардт
- «Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя „улитками“, ужинала при свечах и читала на подоконнике», Хелен Расселл
- «Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина
- "Честный обман", Туве Янссон
- «Уникальный экземпляр. Истории о том о сем», Том Хэнкс
- «Секреты спокойствия „ленивой мамы“», Анна Быкова
- «О чем говорят бестселлеры», Галина Юзефович
- «Вальс гормонов 2. Девочка, девушка, женщина + „мужская партия“. Танцуют все!», Наталья Зубарева
- «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», Хэл Элрод
- «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни», Мари Кондо
- «Цветы для Элджернона», Дэниел Киз
- «Шантарам» (в 2 томах), Грегори Дэвид Робертс
- "Дом, в котором...", Мариам Петросян
- «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь», Сью Джонсон
- «Рестарт. Как прожить много жизней», Ирина Хакамада
- «Замок из стекла. Что скрывает прошлое», Джаннетт Уоллс
- «Homo Deus. Краткая история будущего», Юваль Ной Харари
- "Ходячий замок", Диана Джонс
- «Новые правила деловой переписки», Максим Ильяхов, Людмила Сарычева
- «Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты врач», Пол Каланити
- «Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира», Джон Грэй
- "Второй пол", Симона де Бовуар
- «Женское достоинство — сила притяжения мужчин», Мила Левчук
- «Куриный бульон для души: 101 история о счастье», Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк
- «Мастер времени», Брайан Трейси
- «Гордость и предубеждение», Джейн Остин
- «Не ешьте зефир... По крайней мере пока», Иоахим де Посада, Эллен Зингер
- «Я беременна, что делать?», Ольга Белоконь
- «Лучшее во мне», Николас Спаркс
- «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков
- «Интуитивное питание. Как перестать беспокоиться о еде и похудеть», Светлана Бронникова
- «Как перестать беспокоиться и начать жить», Дейл Карнеги
- «Шестерка воронов», Ли Бардуго
- «Три товарища», Эрих Мария Ремарк
- «Все та же я», Джоджо Мойес
- «Дневник памяти», Николас Спаркс
- «Экзистенциальная психотерапия», Ирвин Ялом
- «Kakebo. Японская система ведения семейного бюджета», Рауль Серрано
- «Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“», Фэнни Флэгг
- «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры», Эрик Берн
- «Поступай как женщина, думай как мужчина. Большая книга бестселлеров», Стив Харви
- «Путешествие хирурга по телу человека», Гэвин Фрэнсис
- «Правила умной жены. Ты либо права, либо замужем», Эллен Фейн, Шерри Шнайдер
- «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни», Ник Вуйчич
- «Завтра я всегда бывала львом», Архильд Лаувенг
- «Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте
- «Лунная тропа», Сара Джио
- «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников», Евгений Комаровский
Фото на превью The Notebook / New Line Cinema