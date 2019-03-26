50 крутых аудиокниг, которые понравятся как детям, так и их родителям

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Помните, как мы в детстве слушали аудиоспектакли с пластинок? Нам казалось это чем-то сказочным. Вот пришел черед и наших детей присоединиться к этому волшебству. Мы собрали для вас разные аудиокниги, которые придутся по вкусу и малышам, и подросткам.