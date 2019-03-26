50 крутых аудиокниг, которые понравятся как детям, так и их родителям

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Помните, как мы в детстве слушали аудиоспектакли с пластинок? Нам казалось это чем-то сказочным. Вот пришел черед и наших детей присоединиться к этому волшебству. Мы собрали для вас разные аудиокниги, которые придутся по вкусу и малышам, и подросткам.

Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть любимые книги. Поделитесь с нами в комментариях.

Для самых маленьких

Для детей младшего школьного возраста

Для подростков

  • 3
    0
  • 18
  • 2
  • 790

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