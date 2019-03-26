50 крутых аудиокниг, которые понравятся как детям, так и их родителям
Помните, как мы в детстве слушали аудиоспектакли с пластинок? Нам казалось это чем-то сказочным. Вот пришел черед и наших детей присоединиться к этому волшебству. Мы собрали для вас разные аудиокниги, которые придутся по вкусу и малышам, и подросткам.
Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть любимые книги. Поделитесь с нами в комментариях.
Для самых маленьких
-
Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени
-
Николай Носов. Незнайка на Луне
-
Джанни Родари. Приключения Луковки-Чиполлино
-
Джанни Родари. Голубая стрела
-
Карл-Йохан Эрлин. Тракторенок, который хочет уснуть
-
Украинские народные сказки. Летучий корабль
-
Анна Барышникова. Бабушкины сказки
-
Валерий Шульжик. Неуловимый Фунтик
-
Николай Носов. Фантазеры
-
Андрей Усачев. Малуся и Рогопед
-
Татьяна Александрова. Домовенок Кузька
-
Андрей Усачев. Умная собачка Соня
-
Андрей Усачев. Школа снеговиков
-
Астрид Линдгрен. Расмус-бродяга
-
Коллективные сборники. Сборник английских сказок
-
Виктор Драгунский. Он живой и светится
-
Народное творчество. Сказки народов мира
-
Дмитрий Емец. Дракончик Пыхалка
-
Лазарь Лагин. Старик Хоттабыч
-
Оскар Уайльд. Звездный мальчик. Волшебные башмаки
Для детей младшего школьного возраста
-
Черстин Лундберг Хан. Печенье счастья
-
Сергей Козлов. Ежик в тумане и другие сказки
-
Эрнст Гофман. Щелкунчик
-
Ганс Христиан Андерсен. Русалочка
-
Александр Волков. Волшебник изумрудного города
-
Наринэ Абгарян. Тайна старого сундука
-
Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес
-
Эдуард Успенский. Следствие ведут Колобки
-
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
-
Вильгельм Гауф. Лучшие сказки
-
Туве Янссон. Мемуары Муми-папы
-
Туве Янссон. В глубине ноября
-
Астрид Линдгрен. Пеппи Длинныйчулок собирается в путь
-
Клайв Стейплз Льюис. Лев, Колдунья и платяной шкаф
-
Джон Роналд Руэл Толкин. Хоббит, или Туда и обратно
-
Кир Булычев. Гостья из будущего
-
Марк Твен. Приключения Тома Сойера
-
Кир Булычев. Путешествие Алисы. Тайна третьей планеты
-
Лия Гераскина. В стране невыученных уроков
-
Николай Носов. Витя Малеев в школе и дома
Для подростков
-
Джек Лондон. Белый Клык
-
Даниэль Дефо. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка
-
Джон Роналд Руэл Толкин. Хранители
-
Олег Рой. Повелитель книг
-
Гектор Мало. Без семьи
-
Жюль Верн. Вокруг света за 80 дней
-
Артур Конан Дойл. Затерянный мир
-
Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ
-
Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу
-
Терри Пратчетт. Творцы заклинаний