50+ психологических книг-триллеров, с которыми вы забудете даже поесть
Почему мы так любим загадочные истории, триллеры и детективы? Специалисты говорят, что с их помощью мы подкидываем мозгу интересные загадки, с которыми ему хочется справляться, противостоим своим внутренним страхам и удовлетворяем жажду острых ощущений, не перенося их в реальную жизнь. Некоторые психологи утверждают, что людям нравится чувствовать себя несчастными понарошку.
В этом списке AdMe.ru — книги, от которых сложно оторваться, не дочитав последнюю главу. А это и есть самое главное в таком жанре, правда?
1. Пьер Леметр. Алекс
2. Деннис Лихэйн. Таинственная река
3. Андреас Грубер. Смерть с уведомлением
4. Сара Блэдэль. Забытые
5. Джеймс Кэрол. Сломанные куклы
6. Себастьян Фитцек. Посылка
7. Себастьян Фитцек. Двадцать третий пассажир
8. Гиллиан Флинн. Кто-то взрослый
9. Джейн Шемилт. Дочь
10. Рут Уэйр. В темном-темном лесу
11. Стефани Перкинс. В твоем доме кто-то есть
12. Ю Несбе. Жажда
13. Сабин Дюран. Запомни меня навсегда
14. Роберт Гэлбрейт. Шелкопряд
15. Джон Вердон. Загадай число
16. С. Дж. Уотсон. Прежде чем я усну
17. Питер Джеймс. Убийственно просто
18. Жан-Кристоф Гранже. Пассажир
19. Джей Баркер. Четвертая обезьяна
20. А. Дж. Финн. Женщина в окне
21. Бернадетт Пэрис. За закрытой дверью
22. Лейла Слимани. Идеальная няня
23. Луиза Дженсен. Подарок
24. Харлан Кобен. Не говори никому
25. А. Брэди. Обман
26. Шарлотта Линк. Ложь без спасения
27. Джеймс Харпер. Засуха
28. Дженнифер Арментроут. Список возмездия
29. Камилла Гребе. На льду
30. Джон Ле Карре. Шпион, выйди вон!
31. Иан Рэйд. Думаю, как все закончить
32. Блейк Пирс. Мотив для побега
33. Яна Вагнер. Кто не спрятался
34. Донна Тартт. Тайная история
35. Наташа Шторм. Синдром зверя
36. Луиза Дженсен. Сестра
37. Тесс Герритсен. Химера
38. Элизабет Хиткот. В ловушке
39. Гийом Мюссо. Девушка из Бруклина
40. Гиллиан Флинн. Острые предметы
41. Жак Экспер. Гортензия
42. Блейк Пирс. Прежде чем он коснется
43. Дот Хатчисон. Дети лета
44. Пи Джей Трейси. Смерть online
45. Тесс Герритсен. Хирург
46. Сандра Браун. Аптекарь, его сестра и ее любовник
47. Дэйв Эггерс. Сфера
48. Ю Несбе. Охотники за головами
49. Дот Хатчисон. Сад бабочек
50. Пьер Леметр. Свадебное платье жениха
51. Роберт Гэлбрейт. Смертельная белизна
52. Альберто Марини. Пока ты спал
53. Майк Кэри. Дары Пандоры
А какие книги впечатлили вас? Дополняйте список в комментариях.