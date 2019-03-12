50+ психологических книг-триллеров, с которыми вы забудете даже поесть

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Почему мы так любим загадочные истории, триллеры и детективы? Специалисты говорят, что с их помощью мы подкидываем мозгу интересные загадки, с которыми ему хочется справляться, противостоим своим внутренним страхам и удовлетворяем жажду острых ощущений, не перенося их в реальную жизнь. Некоторые психологи утверждают, что людям нравится чувствовать себя несчастными понарошку.