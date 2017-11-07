5 картин, которые погубили своих натурщиков

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Недаром ислам, иудаизм и еще некоторые религии запрещают рисовать портреты. Чем известнее картина, тем более странные истории связывают с ней. Говорят, на моделей переходит вся злоба завистников и конкурентов, адресованная таланту живописца. AdMe.ru подобрал для вас всего несколько примеров, но их на самом деле гораздо больше.

«Дама в голубом». Нарисованная болезнь

Подруга Елизаветы Мартыновой, которая стала моделью для картины художника Константина Сомова, писала: «Что сделал художник с этим лицом, с этими когда-то сияющими торжеством глазами? Как сумел вытащить на свет глубоко запрятанную боль и печаль, горечь неудовлетворенности? Как сумел передать это нежное и вместе с тем болезненное выражение губ и глаз?»

В это же время другой художник, Филипп Малявин, написал картину «Больная» с ней же, где изображена больная девушка в постели. Мартынова и сама была художницей, и у нее было много планов на будущее. Но в 30 лет Елизавета умерла от внезапно начавшегося туберкулеза легких.

«Джоконда». Энергетический вампир

Совершенно обычная по современным меркам молодая женщина была женой богатого человека Фернандо Джокондо. С картиной связана целая цепочка смертей: сама натурщица умерла в возрасте 28 лет, затем ее муж, потом ее любовник, а еще вскоре сильно захворал и через несколько лет умер и сам художник Леонардо да Винчи. За 4 года работы над картиной она выпила все его силы.

Но и это не все. Сотрудники Лувра говорят, что обмороки у картины — нормальное явление. Некоторых она вводит в состояние гнева или лишает рассудка. А еще они отметили, что во время долгих перерывов в работе музея картина Джоконды словно тускнеет, но, когда зал снова заполняется людьми, краски оживают.

«Даная». Высасывающая жизнь

На картине изображена дочь древнегреческого царя Акрисия. Моделью для картины стала жена Рембрандта Саския, которая часто позировала мужу для других известных картин, например «Флора». Саския скончалась через 8 лет после свадьбы. Трое детей умерли во младенчестве. Один сын дожил лишь до 27 лет. Вторая жена Рембрандта Хендрикье Стоффельс тоже прожила недолго. Все они были моделями для полотен художника. Кажется, картины буквально высасывали жизненные силы. И чем слабее энергетика человека, тем сложнее противостоять этой силе.

«Портрет Марии Лопухиной». Проклятие девиц

Часто, любуясь картинами красивых женщин, мы исподволь завидуем их красоте и везению. Но так ли счастливы их судьбы — мало кто думает об этом. Молодая девушка в возрасте 21 года буквально сгорела от чахотки всего через 3 года после написания картины. Она даже не успела родить детей. Очень скоро умер ее муж Степан, который заказал эту картину у художника Владимира Боровиковского. Сам портрет окутан многими мистическими историями. Если молодая незамужняя девушка взглянет на эту картину, то ее ждет скорая смерть. Ходили слухи, что портрет погубил десятки юных девиц. Когда картина попала в Третьяковскую галерею, она «успокоилась» и больше подобных историй не происходило. Не зря говорят, что картина должна найти свое место.

«Иван Грозный убивает сына». Потревоженный дух

Картина писалась 3 года и была закончена к 300-летию смерти Ивана Грозного. Зрители теряли сознание. А Всеволод Гаршин, который позировал для картины, вскоре сбросился с лестницы. Люди говорили, будто художник потревожил призрак царя. Всех, кто заказывал Репину картины в эти горы, тоже постигла злая участь. Пострадали от несчастья и близкие друзья Ильи Репина, которые в то же время позировали ему для другой знаменитой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Кстати, сам сюжет картины — это авторская выдумка. На самом деле Иван Грозный не убивал сына. Когда вскрыли тело царевича, то на черепе не было обнаружено следов травмы. А экспертиза останков показала, что он умер от ртутного яда, который в те времена использовался в косметике и лекарствах.