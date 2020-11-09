40+ малоизвестных фактов о том, что творилось за кадром знаковых фильмов XXI века
Есть такие фильмы, которые можно пересматривать много раз и каждый раз восхищаться актерской и режиссерской работой. Однако мы редко задумываемся о том, как выбирают актеров на главные роли, как рождается сценарий, какие секретные послания и отсылки зашифровывают создатели популярных картин. А ведь зачастую история создания фильма оказывается не менее интересной, чем сам сюжет.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить наши любимые ленты и выяснить, какие любопытные подробности остались за кадром.
Мулен Руж!
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Вместо Юэна Макгрегора главную роль мог сыграть Леонардо Ди Каприо, который прежде работал с режиссером Базом Лурманом в картине «Ромео + Джульетта». Однако в фильме предстояло петь, а, по признанию Лео, у него «довольно ужасный голос». Когда во время прослушивания актер попытался взять высокую ноту, Баз повернулся к нему и сказал: «Я не знаю, следует ли продолжать этот разговор».
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Также на роль главного героя рассматривались Джейк Джилленхол и Хит Леджер, но последнего посчитали слишком молодым, чтобы ставить его в пару к Николь Кидман. Кстати, вместо Николь главную героиню Сатин могла сыграть Кортни Лав.
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Все песни Юэн Макгрегор и Николь Кидман исполнили самостоятельно.
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Во время съемок Николь Кидман получила несколько травм. Она так мечтала о талии в 45 см, что в итоге сломала ребро, заставив костюмеров максимально затянуть корсет. Дело в том, что до этого актриса репетировала танцевальный номер и повредила ребро, а корсет усилил травму. Кроме того, у Кидман случился разрыв хряща колена после падения во время репетиции песни «Бриллианты — лучшие друзья девушки». В итоге многие сцены были сняты крупным планом, так как Николь находилась в инвалидном кресле.
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Также травмы получил актер Джон Легуизамо, сыгравший миниатюрного Тулуз-Лотрека. Чтобы сымитировать маленький рост, Джону пришлось исполнять свою роль, передвигаясь на коленях со специальными накладками. Это привело к сильной нагрузке на позвоночник и нижние конечности, так что после съемок создатели фильма нашли для актера хорошего физиотерапевта, чтобы он мог поправить здоровье.
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В основу ленты легла древнегреческая легенда об Орфее и Эвридике. Также мюзикл имеет отсылки к классической итальянской опере и традициям Болливуда.
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Фильм послужил толчком для реанимации подзабытого жанра киномюзикла. Вскоре после «Мулен Руж!» был экранизирован мюзикл «Чикаго», который стал одной из самых кассовых и успешных лент 2002 года.
Убить Билла
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Квентин Тарантино преподнес сценарий фильма Уме Турман на ее 30-летие в качестве подарка.
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Режиссер без раздумий отложил съемки, когда узнал, что Ума забеременела: он просто не видел никого другого в этой роли.
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Обе части «Убить Билла» содержат огромное количество оммажей и отсылок. Так, желтый костюм Невесты — это дань уважения Брюсу Ли. В похожем костюме он снимался в своей последней картине «Игра смерти».
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Чтобы все трюки в фильме выглядели убедительно, Тарантино привлек к процессу съемок одного из лучших постановщиков боевых сцен в мире, который также работал над созданием «Матрицы».
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Роль Хаттори Ханзо, мастера мечей, исполнил Сонни Тиба — известный японский актер, обладатель поясов различных цветов в 4 видах боевых искусств. Он прославился исполнением ролей самураев и членов якудза. Тарантино был его давним фанатом и решил совместить приятное с полезным: пообщаться с кумиром и придать особый колорит фильму.
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Интересно, что в первой части картины был убит 41 персонаж, а во второй — только трое.
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После съемок «Убить Билла» Ума Турман перестала общаться с Квентином Тарантино, так как считала его виновным в аварии, которая произошла с ней на съемках. Актриса попросила, чтобы за руль машины сел каскадер, но Тарантино заверил ее, что нет поводов для беспокойства. В итоге Ума не справилась с управлением и врезалась в дерево, получив сотрясение мозга и травмы коленей.
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Изначально «Убить Билла» был принят не очень хорошо: фильм даже не получил ни одной номинации на «Оскар».
Аватар
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«Аватар» был задуман еще в середине 1990-х годов, но Джеймс Кэмерон понял, что на тот момент не было технологий, которые могли бы воплотить его видение картины.
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Компания Fox опасалась ввязываться в столь дорогостоящий проект, но в итоге все-таки сдалась под напором режиссера. Один из руководителей сказал Кэмерону: «Я не знаю, может, мы сумасшедшие, раз позволили вам делать это, или вы сумасшедшие, раз думаете, что у вас получится».
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В итоге фильм поразил всех качеством графики и красотой картинки. При этом 60 % «Аватара» было создано в студии и только 40 % материала отсняли вживую.
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После того как актеры были утверждены на роли, Кэмерон вывез всех на Гавайи, чтобы они поняли, что такое тропические джунгли.
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Кэмерон доверил разработку образа Нейтири команде художников, которая состояла из одних мужчин, поскольку понимал, что героиня должна быть физически привлекательна для Джейка.
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Режиссер сделал кожу героев синей, поскольку однажды его матери приснился сон, в котором она увидела 4-метровую женщину с синей кожей. Также Кэмерон говорил о влиянии индуизма: «Мне нравится синий. Это хороший цвет. К тому же есть параллель с индуистскими божествами».
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На вопрос журналистов о том, что значит «аватар», режиссер ответил так: «Это телесное воплощение одного из индуистских богов. В фильме это означает, что в будущем люди с помощью технологий научатся помещать сознание человека в удаленное биологическое тело».
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Язык на’ви был разработан специально для фильма лингвистом Полом Фроммером. В его основу легли папуасские языки. Австралийский актер Сэм Уортингтон, исполнивший главную роль, впоследствии признался, что ему было легче выучить язык на’ви, чем имитировать американский акцент.
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По словам Кэмерона, история любви Джейка и Нейтири похожа на историю любви Джека и Розы из «Титаника». В обоих случаях их связь — это нарушение общепринятых норм, поскольку герои являются представителями радикально отличающихся друг от друга культур.
Ла-Ла Ленд
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Название фильма имеет отсылку к Лос-Анджелесу и к английскому идиоматическому выражению, которое обозначает потерю связи с реальностью.
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Режиссер Дэмьен Шазелл придумал сюжет вместе со своим сокурсником, когда они еще были студентами Гарвардского университета. В качестве дипломной работы они сделали малобюджетный мюзикл «Гай и Мэдлин на скамейке в парке», который рассказывал историю бостонского джазового музыканта.
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Дэмьен понимал, что начинающему режиссеру никто не даст денег на подобный мюзикл, поэтому он сначала доказал свое мастерство картиной «Одержимость».
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Изначально главные роли должны были играть Майлз Теллер и Эмма Уотсон. Однако Эмма отказалась от роли в пользу фильма «Красавица и чудовище», а Майлз не договорился с продюсерами о гонораре. В итоге на роль утвердили более возрастных актеров Райана Гослинга и Эмму Стоун, что сделало историю более зрелой. Интересно, что Гослинг отказался от роли Чудовища в «Красавице и чудовище» в пользу «Ла-Ла Ленда».
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Для роли Райан научился танцевать чечетку и играть на фортепиано. 3 месяца он тренировался по 2 часа почти каждый день.
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Эмме Стоун было немного проще: в детстве она училась танцам и год занималась балетом. Она переехала в Голливуд в 15 лет, так что не понаслышке знает, каково это — постоянно ходить по кастингам. Актриса использовала свой личный опыт для создания персонажа.
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Свой вклад внес и Райан. Однажды, когда он пришел на прослушивание и исполнял эмоциональный монолог, директор по кастингу ответила на звонок и стала обсуждать свои планы на обед. Этот эпизод вошел в фильм — правда, его исполнила персонаж Эммы Стоун.
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Сцена спора Мии и Себастьяна во время романтического ужина стала самой переписываемой в сценарии. В итоге к написанию реплик подключились даже Райан и Эмма.
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На церемонии «Золотой глобус» фильм «Ла-Ла Ленд» одержал победу во всех 7 номинациях, в которых был представлен. Это стало рекордом за всю историю премии. На «Оскаре» картина была представлена в 14 номинациях и победила в 6 из них.
Волк с Уолл-стрит
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В основу фильма легли мемуары бывшего нью-йоркского брокера Джордана Белфорта, который основал одну из крупнейших брокерских контор в 1989 году. Леонардо Ди Каприо загорелся идеей сыграть главную роль после прочтения этой книги.
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За право экранизации с Мартином Скорсезе боролся Ридли Скотт, который планировал снять в главной роли Брэда Питта, но в итоге победил дуэт Скорсезе — Ди Каприо. Это стало их 5-й совместной работой.
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Марго Робби призналась, что Скорсезе не заставлял ее сниматься обнаженной, напротив, он говорил ей прикрыться халатом. Однако актриса решила, что ее героиня должна быть голой, ведь она использует свое тело в качестве оружия.
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Сначала Робби сказала своим друзьям и родным, что ее лицо просто наложили на чужое обнаженное тело, но в итоге после выхода фильма все-таки рассказала всем правду.
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Актер Джона Хилл сказал, что получил за свою роль только $ 60 тыс., в то время как Ди Каприо, который также был продюсером, заработал около $ 10 млн. Однако у Джоны не было никаких претензий, поскольку сняться у Мартина Скорсезе было его давней мечтой.
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Картина установила мировой рекорд Гиннесса по количеству ругательств. Прокатчик в ОАЭ сократил общее время ленты примерно на 45 минут, чтобы удалить все сцены брани.
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В картине были задействованы настоящие животные: шимпанзе, лев, змея, собаки. Шимпанзе и льва предоставил заповедник Big Cat Habitat во Флориде. Во время съемок обезьяна научилась кататься на роликах.
Облачный атлас
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Своему появлению фильм во многом обязан Натали Портман: она зачитывалась одноименным романом Дэвида Митчелла и однажды порекомендовала эту книгу сестрам Вачовски. Натали тоже должна была принять участие в проекте, но ей пришлось отказаться от съемок из-за беременности.
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Чтобы вместить 6 громоздких сюжетных линий в один фильм, сестры Вачовски и Том Тыквер несколько месяцев сидели в арендованном домике в Коста-Рике и писали сценарий.
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До этого автор романа Дэвид Митчелл считал, что его произведение невозможно адаптировать для показа в кино. Он говорил так: «Моя единственная мысль была: как жаль, что из этого никогда не получится фильм, ведь у романа структура русской матрешки». В итоге Митчелл назвал картину «великолепной».
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География съемок была впечатляющей: Германия, Швейцария, Шотландия, Сан-Франциско, Майорка, Лондон. Конечно, такой масштабный проект требовал много денег, и несколько раз картину чуть было не закрыли из-за нехватки финансов. Однако вся съемочная группа, включая именитых актеров, была полна энтузиазма. Особенно оптимистично был настроен Том Хэнкс.
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Позднее он признался, что был в восторге от работы над фильмом. Актер сказал, что «Облачный атлас» изменил его сознание, а также отметил, что смотрел картину трижды, хотя до этого ни разу не пересматривал свои работы больше 2 раз.
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Фильм хотели снимать в хронологическом порядке, но за 2 дня до начала съемок Хэлли Берри сломала ногу, поэтому график съемок изменили. Актриса отдельно отмечала отзывчивость Тома Хэнкса: «Он был для меня медсестрой и заботился обо мне. Он приносил мне кофе и суп и просто оставался со мной во время перерывов».
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Фильм вызвал настолько неоднозначную реакцию критиков, что в итоге был включен в 2 противоположных списка — «Лучший фильм» и «Худший фильм».
Миллионер из трущоб
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Чтобы как следует отточить сюжет, сценарист фильма трижды ездил в Индию и брал интервью у беспризорных детей. По его словам, он «хотел передать то огромное количество веселья, смеха, болтовни и чувства общности, которое есть в этих трущобах. Это невероятная энергия».
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Дети-актеры, которые сыграли Салима и Латику в детстве, на самом деле жили в очень бедном квартале Мумбаи. После возвращения со съемок юных актеров встречали как национальных героев — носили на руках и украшали гирляндами из живых цветов.
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Правда, создатели фильма позаботились о том, чтобы гонорары актеров были помещены в трастовые фонды. Так что они смогли их забрать только после того, как им исполнилось 16 лет и они окончили среднюю школу.
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На роль взрослого Джамаля Дэнни Бойл сначала рассматривал актеров из Индии, но потом режиссер понял, что у всех них слишком яркая и красивая внешность. В итоге роль досталась Деву Пателю — британскому актеру индийского происхождения, который никогда не жил в Индии.
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На роль повзрослевшей Латики пригласили индийскую модель Фриду Пинто, которая раньше не снималась в кино.
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Coca-Cola и Mercedes-Benz потребовали, чтобы создатели фильма убрали логотипы компаний из нескольких сцен в трущобах, чтобы у зрителей не возникало ненужных ассоциаций.
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В «Миллионере» около 20 % диалогов произносится на хинди. Дэнни Бойл опасался, что продюсеры не согласятся на фильм с таким большим количеством иностранного языка, поэтому просто умолчал об этом факте.
Факты о каком фильме вам показались наиболее любопытными?