40+ малоизвестных фактов о том, что творилось за кадром знаковых фильмов XXI века

На роль взрослого Джамаля Дэнни Бойл сначала рассматривал актеров из Индии, но потом режиссер понял, что у всех них слишком яркая и красивая внешность. В итоге роль досталась Деву Пателю — британскому актеру индийского происхождения, который никогда не жил в Индии.

На роль повзрослевшей Латики пригласили индийскую модель Фриду Пинто, которая раньше не снималась в кино.

Coca-Cola и Mercedes-Benz потребовали, чтобы создатели фильма убрали логотипы компаний из нескольких сцен в трущобах, чтобы у зрителей не возникало ненужных ассоциаций.