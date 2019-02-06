40 известнейших музеев мира, которые можно посетить не выходя из дома

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если у вас нет возможности попасть в музей, а так хотелось бы — не переживайте. В наш век технологий можно посетить любые выставки не выходя из дома. Например, побывать в музее Нью-Йорка, а потом оказаться в Мадриде. Или устроить онлайн-экскурсию по всем историческим местам мира (в нашей статье вы найдете не только музеи, но и знаменитые замки, памятники архитектуры и религиозные объекты).