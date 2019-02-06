40 известнейших музеев мира, которые можно посетить не выходя из дома

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Если у вас нет возможности попасть в музей, а так хотелось бы — не переживайте. В наш век технологий можно посетить любые выставки не выходя из дома. Например, побывать в музее Нью-Йорка, а потом оказаться в Мадриде. Или устроить онлайн-экскурсию по всем историческим местам мира (в нашей статье вы найдете не только музеи, но и знаменитые замки, памятники архитектуры и религиозные объекты).

AdMe.ru обожает открывать для себя что-то новое в мире искусства. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в виртуальных прогулках по галереям.

  • Лувр (Париж) — вы сможете побродить онлайн по некоторым галереям дворца.
  • Театр-музей Дали (Фигерас) — ознакомитесь со всеми работами знаменитого художника.
  • Национальная галерея искусств (Вашингтон) — здесь вы увидите одну из лучших коллекций мирового искусства.
  • Старая национальная галерея (Берлин) — тут вы сможете познакомиться с искусством XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия.
  • Часовня Сент-Шапель (Париж) — является одним из самых знаменитых памятников готической архитектуры.
  • Галерея Уффици (Флоренция) — известнейший музей Италии, где хранится картина Боттичелли «Рождение Венеры».
  • Музей Метрополитен (Нью-Йорк) — посетите виртуальные туры по впечатляющим работам Ван Гога, Джексона Поллока и Джотто ди Бондоне.
  • Сикстинская капелла (Ватикан) — знаменита фресками работы Микеланджело, Боттичелли, Перуджино; в онлайн-пространстве вы сможете рассмотреть их подробно и вам не придется толкаться с другими туристами.
  • Храм Прамбанан (остров Ява) — комплекс раннесредневековых индуистских храмов, построенных в начале X века; признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
  • Музей Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк) — здесь вы сможете ознакомиться с работами Пабло Пикассо, Франца Марка, Пита Мондриана и других знаменитых художников.
  • Стоунхендж (графство Уилтшир) — наверное, самый узнаваемый памятник Великобритании, который вы сможете посетить по интернету.
  • Киноконцерн «Мосфильм» (Москва) — посмотрите на реквизит любимых фильмов онлайн.
  • Галерея искусств Нового Южного Уэльса (Сидней) — крупнейший австралийский музей.

  • Коллекция Фрика (Нью-Йорк) — здесь вы сможете ознакомиться с частной коллекцией западноевропейской живописи.

  • Королевская художественная галерея Маурицхейс (Гаага) — картинная галерея, где вы сможете увидеть полотна голландских художников золотого века — Яна Вермеера, Рембрандта ван Рейна, Яна Стена, Паулюса Поттера и Франса Халса.

  • Музей Акрополя (Афины) — побродите по этому памятнику древнего архитектурного искусства.

  • Атенеум (Хельсинки) — главный художественный музей Финляндии.

  • Национальный музей ВВС США (Дейтон) — вы можете посетить виртуальные туры по территории музея и увидеть любые виды боевого оружия и техники.
  • Британский музей (Лондон) — около 8 млн объектов хранится в этом музее, а самое интересное вы можете посмотреть онлайн.
  • Музей Михаила Булгакова (Москва) — здесь вы не только сможете посмотреть «изнутри» на роман «Мастер и Маргарита», но и попадете в кабинет самого писателя.

А какой музей вы бы посетили в первую очередь?

Фото на превью depositphotos

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