40 известнейших музеев мира, которые можно посетить не выходя из дома
Если у вас нет возможности попасть в музей, а так хотелось бы — не переживайте. В наш век технологий можно посетить любые выставки не выходя из дома. Например, побывать в музее Нью-Йорка, а потом оказаться в Мадриде. Или устроить онлайн-экскурсию по всем историческим местам мира (в нашей статье вы найдете не только музеи, но и знаменитые замки, памятники архитектуры и религиозные объекты).
AdMe.ru обожает открывать для себя что-то новое в мире искусства. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в виртуальных прогулках по галереям.
- Государственная Третьяковская галерея (Москва) — здесь собраны выдающиеся работы художников России.
- Национальный музей естественной истории (Вашингтон) — один из самых посещаемых музеев мира, и этим все сказано.
- Музей мадам Тюссо (Лондон) — тут вы сможете посмотреть вблизи на знаменитые восковые копии известных людей.
- Эрмитаж (Санкт-Петербург) — считается одним из крупнейших и значительных музеев России.
- Музей американского искусства Уитни (Нью-Йорк) — вы сможете увидеть одну из самых обширных экспозиций современных художественных (и не только) произведений.
- Музей истории искусств (Вена) — познакомьтесь с работами Рафаэля, Брейгеля, Рубенса и других художников.
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Национальный музей Новой Зеландии (Веллингтон) — основное направление этого музея — естественная история.
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Белый дом (Вашингтон) — онлайн-тур по самому известному в Америке зданию.
- Музей Ван Гога (Амстердам) — тут вы сможете подробно познакомиться с творчеством великого художника.
- Национальный музей Кореи (Сеул) — важнейший музей Республики Корея, где можно узнать о культуре этой страны.
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Чикагский институт искусств (Чикаго) — здесь вы сможете посетить одновременно художественный музей и высшее учебное заведение города.
- Национальный музей женского искусства (Вашингтон) — уникальный музей мира, в котором собраны только женские произведения искусства.
- Дом Н. В. Гоголя (Москва) — мемориальный музей и научная библиотека, посвященная творчеству великого писателя.
- Художественный музей Кобе Юкари (Кобе) — тут вы сможете подробнее узнать, что собой представляет художественное искусство Японии.
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Музей скрипки (Кремона) — итальянский музей, посвященный этому музыкальному инструменту.
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Национальный музей керамики имени Гонсалеса Марти (Валенсия) — музей предоставляет возможность проследить всю историю керамических произведений искусства от древности до наших дней.
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Костел Св. Петра и Павла (Вильнюс) — отправьтесь в виртуальную экскурсию и ознакомьтесь с памятником архитектуры XVII века.
- Капитолийский музей (Рим) — старейший музей в мире, который стоит посетить каждому образованному человеку.
- Версальский дворец (Версаль) — посетите знаменитейший памятник французской архитектуры.
- Галерея Бельведер (Вена) — музей, известный своим скандалом вокруг картины «Золотая Адель» Густава Климта.
- Лувр (Париж) — вы сможете побродить онлайн по некоторым галереям дворца.
- Театр-музей Дали (Фигерас) — ознакомитесь со всеми работами знаменитого художника.
- Национальная галерея искусств (Вашингтон) — здесь вы увидите одну из лучших коллекций мирового искусства.
- Старая национальная галерея (Берлин) — тут вы сможете познакомиться с искусством XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия.
- Часовня Сент-Шапель (Париж) — является одним из самых знаменитых памятников готической архитектуры.
- Галерея Уффици (Флоренция) — известнейший музей Италии, где хранится картина Боттичелли «Рождение Венеры».
- Музей Метрополитен (Нью-Йорк) — посетите виртуальные туры по впечатляющим работам Ван Гога, Джексона Поллока и Джотто ди Бондоне.
- Сикстинская капелла (Ватикан) — знаменита фресками работы Микеланджело, Боттичелли, Перуджино; в онлайн-пространстве вы сможете рассмотреть их подробно и вам не придется толкаться с другими туристами.
- Храм Прамбанан (остров Ява) — комплекс раннесредневековых индуистских храмов, построенных в начале X века; признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
- Музей Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк) — здесь вы сможете ознакомиться с работами Пабло Пикассо, Франца Марка, Пита Мондриана и других знаменитых художников.
- Стоунхендж (графство Уилтшир) — наверное, самый узнаваемый памятник Великобритании, который вы сможете посетить по интернету.
- Киноконцерн «Мосфильм» (Москва) — посмотрите на реквизит любимых фильмов онлайн.
- Галерея искусств Нового Южного Уэльса (Сидней) — крупнейший австралийский музей.
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Коллекция Фрика (Нью-Йорк) — здесь вы сможете ознакомиться с частной коллекцией западноевропейской живописи.
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Королевская художественная галерея Маурицхейс (Гаага) — картинная галерея, где вы сможете увидеть полотна голландских художников золотого века — Яна Вермеера, Рембрандта ван Рейна, Яна Стена, Паулюса Поттера и Франса Халса.
- Музей Акрополя (Афины) — побродите по этому памятнику древнего архитектурного искусства.
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Атенеум (Хельсинки) — главный художественный музей Финляндии.
- Национальный музей ВВС США (Дейтон) — вы можете посетить виртуальные туры по территории музея и увидеть любые виды боевого оружия и техники.
- Британский музей (Лондон) — около 8 млн объектов хранится в этом музее, а самое интересное вы можете посмотреть онлайн.
- Музей Михаила Булгакова (Москва) — здесь вы не только сможете посмотреть «изнутри» на роман «Мастер и Маргарита», но и попадете в кабинет самого писателя.
А какой музей вы бы посетили в первую очередь?
Фото на превью depositphotos