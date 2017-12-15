33 парных тату, за которыми скрываются истории любви и верности
Точно неизвестно, когда появились татуировки, но рисунки на высохшей коже мумий, которым больше 4 000 лет, были хорошо различимы при раскопках египетских пирамид.
Сегодня татуировки делают не только, чтобы украсить себя или рассказать окружающим о своем жизненном кредо, но и доказать своему партнеру верность и вечную любовь. В этом случае чаще всего наносятся парные тату, которые несут особый смысл только тогда, когда они соединены.
AdMe.ru собрал для вас коллекцию из 33 парных татуировок, способных подчеркнуть верность и вечное единение сердец.
Фото на превью klebyz/instagram, mikebeck3r/instagram