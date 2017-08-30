30 фотографий, которые изменят ваше мнение о татуировках
Татуировка — это необязательно огромные черепа или обнаженные красотки на полплеча. Тату — вид современного искусства, которое доказывает, что изображения на теле могут быть не только кричащими и вульгарными, но и нежными и изысканными.
AdMe.ru собрал 30 маленьких шедеров, которые разбивают вдребезги все стереотипы.
Маленькие рисунки, будто сошедшие со страниц сказок, которые мы читали в детстве
Красиво обработанные кадры из любимых фильмов — для настоящих ценителей кино
Фотографии близких, чтобы воспоминания о счастливых мгновениях были всегда с вами
Настоящий шик в черно-белых тонах
Стильные и невероятно нежные татуировки небольших размеров
Цветочные татуировки, в которые просто невозможно не влюбиться
Фото на превью Mini Lau / instagram.com, Pis Saro / instagram.com