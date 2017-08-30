30 фотографий, которые изменят ваше мнение о татуировках

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Татуировка — это необязательно огромные черепа или обнаженные красотки на полплеча. Тату — вид современного искусства, которое доказывает, что изображения на теле могут быть не только кричащими и вульгарными, но и нежными и изысканными. AdMe.ru собрал 30 маленьких шедеров, которые разбивают вдребезги все стереотипы.

Маленькие рисунки, будто сошедшие со страниц сказок, которые мы читали в детстве

Красиво обработанные кадры из любимых фильмов — для настоящих ценителей кино

Фотографии близких, чтобы воспоминания о счастливых мгновениях были всегда с вами

Настоящий шик в черно-белых тонах

Стильные и невероятно нежные татуировки небольших размеров