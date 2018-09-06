30 крошечных татуировок, которые могут сделать даже те, у кого на работе строгий дресс-код

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Если у вас периодически появляется желание заглянуть в тату-салон, но вы опасаетесь, что со временем татуировка может надоесть или на работе не одобрят подобного самовыражения, — предлагаем вам компромисс: сделать крошечный, но изысканный рисунок, который при необходимости всегда можно спрятать от посторонних глаз. А в конце статьи мы приготовили несколько вариантов для тех, кто любит наш сайт о творчестве и жизни.