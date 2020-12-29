30+ фактов о живописце Клоде Моне, который считал, что садовник из него лучше, чем художник
Имя Клода Моне стало синонимом импрессионизма — течения в искусстве, которое считали насмешкой над общепринятыми в XIX веке канонами живописи. Сейчас картины французского художника считаются одними их самых дорогих в мире, а при жизни Клоду приходилось испытывать финансовые взлеты и падения: он то организовывал пышные приемы для товарищей, то в очередной раз сбегал от кредиторов.
AdMe.ru внимательно ознакомился с историей жизни Моне и отобрал факты, которые расскажут, что скрывалось за созданием великих полотен отца импрессионизма.
- Будущий создатель знаменитых «Кувшинок» Оскар Клод Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Его отец Адольф руководил небольшим семейным бизнесом, а мать Луиза была профессиональной певицей и обожала поэзию.
- Моне был нерадивым учеником, и находиться в классной комнате для юного дарования было мучением. Его привлекала улица, которая впоследствии и стала местом создания знаменитых картин художника.
- В раннем возрасте Клод полюбил рисовать. Его школьные учебники и тетради были вдоль и поперек изрисованы, в том числе карикатурами на его учителей. Мать поддерживала творческое начало сына, однако отец был категоричен в своем стремлении вырастить из сына наследника бизнеса.
- Однажды новый друг и наставник начинающего художника пейзажист Эжен Буден познакомил мальчика Клода с пленэром, что предопределило дальнейший творческий путь импрессиониста.
- В Гавре, куда семья Моне переехала в 1845 году, талантливый мальчик стал известен своими карикатурами на жителей города — он рисовал их углем и продавал по цене от 10 до 20 франков.
- В 1859 году Моне переезжает в Париж, чтобы посвятить себя искусству. Под влиянием Барбизонской школы живописи, объединявшей французских художников-пейзажистов, юноша поступает в Академию Сюиса, чтобы учиться любимому делу.
- В 1861 году Клод отправляется в Алжир для прохождения службы в армии. Однако из положенных 7 лет от проводит на службе всего 2, так как заболевает тифом и при помощи тети, которая выкупает его, покидает ряды кавалерии и возвращается на родину.
- Прибыв в Париж, Моне становится учеником швейцарца Шарля Глейра. О высокомерии юного дарования ходят легенды. Так, однажды на занятии Клод брезгливо отказался сесть на предложенный ему стул, сославшись на то, что тот пригоден лишь для доения коров. А через пару дней и вовсе занял место учителя, объяснив это тем, что оттуда лучше видна кожа натурщика.
- Ученицы положили глаз на примечательного юношу, но тот сразу дал понять, что любовные отношения его не интересуют, а на знаки внимания одной из поклонниц он и вовсе ответил: «Вы меня извините, но среди моих женщин только герцогини или служанки. От золотой середины меня тошнит. Идеалом была бы служанка герцогини».
- Во время учебы Моне жил в одной квартире со своим одноклассником Пьером Огюстом Ренуаром. Денег не было, и юные художники выживали, питаясь одними бобовыми.
Жильбер де Северак. Портрет Клода Моне. 1865.
- Новые друзья Клода в лице Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Фредерика Базиля становятся его частыми компаньонами по живописи на открытом воздухе.
- В 1865 году 2 морских пейзажа пера Моне впервые были представлены зрителю в рамках ежегодного Парижского салона.
- Через год для участия в выставке были выбраны пейзаж, а также портрет музы и по совместительству будущей жены импрессиониста Камиллы «Женщина в зеленом платье». Так в 26 лет он проснулся знаменитым и влюбленным.
Клод Моне. Камилла (Женщина в зеленом платье). 1866.
- Камилла Донсье происходила из семьи мелкого буржуа из Лиона и была значительно моложе Моне. Девушке было всего 18. Она была умна и красива, а главное — обожала Моне. Художник тоже души не чаял в своей музе и, кажется, готов был рисовать ее бесконечно. Камилла позировала ему для множества картин, среди которых «Женщины в саду», «Камилла Моне у окна», «Камилла Моне в саду», «Прогулка. Дама с зонтиком».
Клод Моне. Прогулка. Дама с зонтиком. 1875.
- Молодым жилось тяжело, особенно после рождения первого сына Жана в 1867 году. Отец Моне, не поддерживающий выбранный сыном творческий путь, отказывался помогать ему финансово. Большую помощь новоиспеченным родителям оказал Ренуар, который периодически привозил что-нибудь из еды.
- Случалось, что за целый месяц Клод не получал ни одного заказа. Тем не менее он не мог отказать себе в удовольствии носить кружевные сорочки от лучшего портного Парижа, чьи счета он никогда не оплачивал.
- В июне 1870 года Клод и Камилла узаконили свои отношения и после начала Франко-прусской войны бежали в Лондон, где Моне познакомился с Полем Дюран-Рюэлем — его первым арт-дилером. С легкой руки последнего картины живописца стали продаваться и выставляться в дорогих салонах. Клод осыпал Камиллу цветами, нарядами и украшениями, а для друзей устраивал пышные приемы.
Пьер Огюст Ренуар. Камилла Моне и ее сын Жан в саду в Аржантее. 1874.
- В 1874 году состоялась первая выставка Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов и граверов, одним из основателей которого был Моне. Это событие стало революцией в живописи. Вдохновившись полотном Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (фр. Impression, soleil levant), критики стали называть членов этой группы импрессионистами, отмечая, что их работы больше похожи на эскизы, чем на законченные картины.
- В 1876 году художник познакомился с коллекционером Эрнестом Ошеде и его женой Алисой, с которой, по слухам, у него завязал роман.
- C 1878 года Клод жил с 2 женщинами: женой Камиллой и Алисой, которая после смерти первой стала его постоянной спутницей. Вместе они воспитывали 8 детей: двух Моне и шестерых Ошеде. Муж же Алисы Эрнест предпочел покинуть страну, скрываясь от долгов.
- Здоровье Камиллы было серьезно ослаблено рождением второго сына Мишеля в 1878 году. Алиса и Клод поочередно несли дежурство у постели больной в попытках облегчить ее мучения.
- Моне был настолько одержим «цветом», что, даже когда Камилла лежала на смертном одре, он не мог не пройти мимо оттенков фиолетового и синего на ее лице и не нарисовать ее портрет. Так появилась противоречивая картина «Камилла Моне на смертном одре».
- После смерти Камиллы в 1879 году Моне не скрывает своих романтических отношений с Алисой, которая тем временем продолжала состоять в законных отношениях с беглецом Эрнестом.
- Денежные проблемы преследовали пару. Алисе приходилось самой колоть дрова, пока Клод вдохновенно творил.
- Новая пассия оказалась ревнивой, и терпеть в доме призрак бывшей жены Моне не хотела, поэтому избавилась от любых напоминаний об ушедшей Камилле: уничтожила письма, фотографии и наряды девушки. Однако она так и не смогла стать его музой: Клод не писал ее так же часто, как бывшую возлюбленную, да и Алиса была не профессиональной натурщицей, в отличие от Камиллы. Лишь в 1892 году, после смерти Эрнеста, Алиса и ее «дорогой Клод» смогли узаконить отношения.
- Подозрительная Алиса требовала, чтобы во время отъезда Моне писал ей каждый день и начинал письма со слов «Уважаемая сударыня!». Она и сама писала ему с завидной регулярностью. «Дорогой Клод» не всегда дружелюбно реагировал на весточки от жены: «С какой радостью я думал о возвращении домой! А теперь я его боюсь! Вы обладаете странной особенностью: вам постоянно необходимо на что-то жаловаться».
Клод Моне. Алиса Ошеде в саду, 1881.
- В 1893 году семья Моне переехала в усадьбу в Живерни и заложила знаменитый сад, ставший источником вдохновения импрессиониста. В своем детище Клод собрал растения со всего мира, в том числе культовые кувшинки.
- Соседи семейства были скотоводами и боялись, что заморские растения отравят воду и погубят их животных, поэтому при помощи местных властей пытались заставить Моне убрать диковинки из сада. На их просьбы Клод не реагировал, да и в целом считал, что из него садовник лучше, чем художник.
- В последние 30 лет жизни живописца кувшинки стали полноценной музой для Моне, появившись на 250 его полотнах. Клод даже платил садовнику, чтобы тот очищал пыль с цветов, прежде чем Моне садился писать их.
- Импрессионист вдохновлялся светом, поэтому много работал над «серийными» картинами, на которых изображал один и тот же предмет в разное время суток и при разных погодных условиях. Так появились серии «Стога», «Тополя», «Руанский собор», «Парламент» и, наконец, «Кувшинки».
- Вообще Моне был очень вспыльчивым. Неудачи расстраивали живописца, под горячую руку которого чаще всего попадали его собственные картины. По некоторым данным, в порыве гнева Клод уничтожил до 500 своих работ: он сжигал полотна, резал их или пинал ногами. Помимо вспышек ярости, Моне, как известно, страдал от приступов депрессии и неуверенности в себе.
- Если Клод хотел что-то написать, то ничего не могло помешать осуществлению задуманного. Ему удалось уговорить начальника вокзала Сен-Лазар отложить отправление поезда, чтобы мастер кисти смог запечатлеть нужную ему картинку. А однажды он заплатил фермеру, чтобы тот не убирал стог сена, «позирующий» ему.
- Когда в 1911 году Алисы не стало, Моне в очередной раз впал в депрессию. Его глаза не просыхали от слез, а краски и кисти покрывались пылью.
- В 1912 году у Клода развилась катаракта правого глаза, а к 1922 году он стал почти полностью слепым и мог видеть только свет, но почти не различал цвета и формы. И лишь через год все же согласился на проведение операции.
- Картины Моне, написанные во время его болезни, имеют красноватый оттенок, что характерно для зрения людей, у которых диагностирована катаракта. Исследователи предполагают, что после операции художник мог видеть ультрафиолет и даже перекрасил некоторые из своих дооперационных картин, добавив больше синего цвета.
- Клод Моне был долгожителем. Мужчина придерживался режима дня: вставал с первыми лучами солнца и ложился с закатом, был очень активен физически и работал только на природе. Даже ненастная погода и палящее солнце не могли остановить его. Так, по слухам, при минусовых температурах художник надевал 3 пальто, брал грелку для ног и с сосульками на бороде отдавался творчеству.
- У живописца была здоровая диета. Он всегда завтракал, рано ужинал, любил мясо и морепродукты, ежедневно ел салаты, заправленные оливковым маслом. Художник наслаждался разнообразием пищи после череды голодных десятилетий. Он, в точности как современные блогеры, не давал семье прикоснуться к еде, пока не сделает зарисовку понравившегося блюда, как это было с «Галетами».
- В последние годы жизни депрессия, к сожалению, не покидала художника. Одному из своих друзей он писал, что жизнь его была ничем иным, как неудачей, и все, что ему осталось, — это уничтожить свои картины.
- К слову, свои работы мастер также недооценивал и считал их плохими. Но при этом признавал, что картины могут принести ему успех и быть по достоинству оценены публикой.
- 5 декабря 1926 года в возрасте 86 лет Моне умер от рака легких в своем доме в Живерни.
Какая из работ Клода Моне вам по душе? Картины кого из импрессионистов вам нравятся?