30+ фактов о живописце Клоде Моне, который считал, что садовник из него лучше, чем художник

Имя Клода Моне стало синонимом импрессионизма — течения в искусстве, которое считали насмешкой над общепринятыми в XIX веке канонами живописи. Сейчас картины французского художника считаются одними их самых дорогих в мире, а при жизни Клоду приходилось испытывать финансовые взлеты и падения: он то организовывал пышные приемы для товарищей, то в очередной раз сбегал от кредиторов.