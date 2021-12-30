30+ фактов о Николае Цискаридзе, на которого написали донос, потому что не верили, что мальчик может так танцевать

31 декабря 1973 года родился многолетний премьер Большого театра, выдающийся танцор балета Николай Максимович Цискаридзе. Без преувеличения можно сказать, что его имя уже вписано в одну строчку с такими легендами балета, как Галина Уланова, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. Николай выходил на главную танцевальную сцену страны на протяжении 21 года, а также стал самым молодым за всю историю звания заслуженным артистом — в 23 года — и самым молодым народным артистом — в 27 лет.