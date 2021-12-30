30+ фактов о Николае Цискаридзе, на которого написали донос, потому что не верили, что мальчик может так танцевать
31 декабря 1973 года родился многолетний премьер Большого театра, выдающийся танцор балета Николай Максимович Цискаридзе. Без преувеличения можно сказать, что его имя уже вписано в одну строчку с такими легендами балета, как Галина Уланова, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. Николай выходил на главную танцевальную сцену страны на протяжении 21 года, а также стал самым молодым за всю историю звания заслуженным артистом — в 23 года — и самым молодым народным артистом — в 27 лет.
Ко дню рождения танцовщика мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие факты из его богатой биографии.
- Николай родился в Грузии, в Тбилиси. Причем, по его словам, он вырос в таком районе, в котором не становятся артистами балета. В основном там жили представители медицинской, научной, юридической элиты города.
- Мама будущей звезды была физиком, работала на атомной электростанции в Обнинске, а потом преподавала физику и математику в средней школе в Тбилиси. Она родила сына довольно поздно, в 42 года. Про свою маму Николай вспоминает, что никогда не видел ее сидящей нога на ногу, в брюках или без каблуков. Даже дома она носила туфли на довольно высоком каблуке.
- Долгое время Николай не знал, кто его родной отец. Он воспитывался отчимом, который, кстати, был на 16 лет младше мамы. На все вопросы, кто же его отец, мама лишь отшучивалась и переводила тему.
- Мама велела соседям открыть правду Николаю только спустя несколько лет после ее ухода. Видимо, просто она не хотела этого разговора с сыном. Только когда Цискаридзе было лет 25, он узнал, что его папа был родным братом их соседки по дому. Причем Николай прекрасно его знал, они частенько виделись и общались. Однако, скорее всего, этот мужчина и сам не подозревал, что живет рядом со своим сыном. У него была другая семья.
- Позднее Николай стал общаться со своим сводным братом — сыном отца — и выяснил, что у него есть французские корни, так как его бабушка была француженкой. Как говорит танцор, у него действительно есть необъяснимая любовь и тяга к этой стране и он с удивлением обнаруживает в себе некоторые черты, присущие этой нации. Например, он не любит праздники и ценит идеальный порядок.
- За свои счастливые ранние годы Цискаридзе благодарен матери, потому что она дала ему насладиться детством, решив, что «ребенок должен наиграться». Мама не повела его ни в один кружок, потому что не хотела сделать из него артиста, циркача или еще кого-то. Просто она обеспечила нужный кругозор.
- Николай занялся балетом, когда ему было около 10 лет. К этому моменту он уже наигрался и «набезобразничался». Поэтому, попав в училище, где нужно было работать с 9:00 до 20:00, он совершенно спокойно воспринял эту нагрузку. Мир танца его увлек.
- Правда, мама не сразу одобрила решение сына связать свою жизнь с искусством танца. Однако он не отступил и решил доказать, что его выбор верный, а мама ошибается. По словам Цискаридзе, он вообще не был маменькиным сынком и они часто имели противоположные мнения. Тем не менее в 1984 году он поступил в Тбилисское хореографическое училище, а в 1987 году перевелся в Москву.
- Увы, но мир балета оказался крайне суров. Однажды Цискаридзе стал свидетелем очень жестокой «шутки»: во время конкурса юные танцоры смазали балетное нижнее белье одного из мальчиков мазью «Финалгон», которая дико жжет. Причем сначала ты ничего не чувствуешь, но потом начинаешь потеть и боль становится просто невыносимой. И что самое неприятное — эту мазь очень трудно смыть. Конечно, мальчик станцевал партию, но чего ему это стоило, не знает никто.
- Сам Николай тоже не избежал травли в подростковом возрасте. Так, когда ему было 13 лет, родители одноклассников по балетному училищу в Москве написали донос, потому что не верили, что Цискаридзе — мальчик. Мол, слишком уж он способный и гибкий. В итоге его отправили на медицинское освидетельствование, собралась комиссия, которая, конечно, вынесла решение, что все в порядке.
- К счастью, это не нанесло психологической травмы мальчику, поскольку его мама как-то сумела аккуратно объяснить ему, что это просто обычная процедура, через которую проходят все подростки. И Николай ничего не заподозрил, а всю страшную правду он узнал, уже будучи взрослым.
- Надо сказать, что фигура у Цискаридзе и правда была выдающейся. Он рассказывал о ней так: «В хореографическом училище у нас был такой предмет — изобразительное искусство. И нам преподавал очень хороший педагог. И в один день он вошел в класс и сказал: „Сегодня мы будем изучать пропорции. Сейчас мы поставим на стул Цискаридзе и докажем, что такое бывает и в жизни“. А там был такой талмуд, в котором говорилось, что палец должен столько-то раз умещаться в руке, лицо столько-то раз в теле и т. д. И во всем у меня было 99%-е попадание. И после этого я почувствовал в себе что-то особенное».
- Без ложной скромности про себя Николай говорит, что он «уникальный классический танцовщик». По его словам, людей такими физическими данным для классического балета один на миллион. И то они рождаются раз в 50 лет. Это просто удивительная генетика. Именно поэтому Цискаридзе никогда не изменял классическому балету.
- В Москве он учился в классе знаменитого Петра Пестова, который славился своей суровой манерой преподавания. Позднее Николай был даже благодарен учителю за это, потому что тот подготовил его к преодолению жизненных трудностей.
- Цискаридзе всегда хорошо учился. Дело в том, что его мама пережила инсульт в 1991 году, и уже с 16 лет юноша был единственным добытчиком денег в семье. Он получал президентскую стипендию и стипендию «Новые имена», которая присуждается юным музыкантам, художникам, поэтам и танцорам в возрасте до 18 лет.
- Николай закончил Московское хореографическое училище в 1992 году и благодаря стараниям председателя экзаменационной комиссии Юрия Григоровича был принят в труппу Большого театра. Сначала он танцевал в кордебалете, но вскоре ему стали доверять сольные партии. Его настоящий взлет случился в 1995 году, когда Цискаридзе за короткий период исполнил сольные партии в таких балетах, как «Щелкунчик», «Чиполлино», «Шопениана», «Сильфида».
- Уже став танцором Большого театра, Цискаридзе позвонил Пестову и сказал: «Я буду всю свою жизнь стоять перед вами коленопреклоненным. Потому что вы меня выучили так, что даже если меня попытаются уничтожить на сцене, я все равно буду двигаться до тех пор, пока не закончится моя роль».
- К сожалению, мама Цискаридзе не успела в полной мере насладиться успехом сына. Она ушла из жизни, когда ему едва исполнилось 20 лет, и к тому моменту все сольные партии Николай танцевал за границей. Мама видела его только в балете «Любовью за любовь» и в «Спартаке», где он танцевал в кордебалете.
- На следующее утро после того, как его мама увидела «Спартак», ее не стало. Она как будто это предчувствовала и сказала такие слова: «Ника, мне нечего здесь больше делать. У тебя все есть, ты учишься в институте, крыша над головой есть, прописка тоже, ты сам зарабатываешь. Я тебе буду только мешать». Николай, конечно, посмеялся, но мама оказалась права.
- Цискаридзе очень повезло, после ухода мамы его поддержала его театральный педагог Марина Тимофеевна Семенова. Она вовремя подставила свое плечо, и пока он серьезно не повзрослел, всегда была рядом. Марина Тимофеевна стала ему и мамой, и подругой, и сестрой. Но в классе, конечно, они вели себя как педагог и ученик.
- Надо сказать, что при всех талантах и успехах Николай крайне самокритичен в профессиональных вопросах. Например, однажды, по его мнению, он так плохо станцевал спектакль, что даже отказался выходить на сцену на поклон и просто ушел. Ему было стыдно перед зрителями. Тогда он танцевал «Щелкунчика» и даже запомнил дату — 7 февраля 1998 года.
- Кстати, в 1995 году Цискаридзе познакомился с принцессой Дианой. Она пришла в Большой на балет «Сильфида», где одну из сольных партий танцевал Николай. На тот момент ему был 21 год. После спектакля Диана поблагодарила артистов, но по протоколу она имела право говорить всем одинаковое количество комплиментов и не должна была кого-то выделять. А уже позднее к Цискаридзе подошла переводчица Дианы и сказала, что принцесса хотела его выделить. В гримерной она оставила букет и презент.
- Его последний спектакль на сцене Большого был 5 июня 2013 года. Это был балет «Жизель». Николай никак не отмечал это событие, он просто пришел домой, помылся в душе, и все. По словам артиста, у него даже не было никакого щемящего чувства, напротив, он испытал своего рода облегчение.
- А еще Цискаридзе не позволил никому видеть себя старым на сцене. Когда-то, сразу же после выпуска из балетного училища, педагог Николая сказал ему: «Не делай глупостей, не танцуй больше 21 года». На вопрос «Почему?» он ответил, что у него такая конституция, при которой он будет смотреться на сцене эффектно, только пока он молод. И действительно, за 2 года до оговоренной даты танцор почувствовал, что ему физически становится тяжело работать.
- Свой уход из мира балета артист принял очень спокойно — не было ни особых сожалений, ни переживаний. За последующие годы не было ни одной секунды, когда Николаю захотелось бы вернуться на сцену. Потому что это на самом деле очень тяжелая работа. Танцор честно «отстоял свою вахту» и теперь с удовольствием отдыхает. Хотя люди, планирующие поход в Большой на балет, до сих пор требуют билеты на спектакли с участием Цискаридзе. При том, что он не танцует уже 8 лет.
- Более того, Николай уже 8 лет не подходил к станку. У него дома даже нет тренажеров, а на вопрос, как же ему удается сохранить великолепную форму, он отвечает просто: «Не жру».
- В 2012 году Николай решил поступать в магистратуру Московской государственной юридической академии. Он очень серьезно готовился к вступительным экзаменам. Он никому не рассказал о своем поступлении, но утаить это не получилось. Какая-то будущая студентка, которая сидела в аудитории позади, написала в соцсетях, что с ней сдает экзамен Цискаридзе. При этом он не пользовался шпаргалками и никуда не подсматривал — все было честно. Вскоре эту новость подхватили СМИ. В итоге Николай окончил академию с красным дипломом.
- Сегодня легендарный танцор возглавляет Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Однако этот город так и не стал для него родным, поэтому практически на каждые выходные Николай уезжает в Москву.
- Будучи ректором академии, Цискаридзе отмечает, что старается дать шанс практически всем ученикам, если есть хотя бы минимальная зацепка в плане таланта. И в этом нет ничего удивительного, ведь в свое время танцор сам пережил все эти смотры и конкурсы, когда переводился из тбилисского училища в московское.
- При этом все равно все дети, которые хотят обучаться балету в училище Вагановой, проходят очень жесткий отбор. Сначала комиссия смотрит на их физические данные, на осанку, на скелет. Найти хорошие для балета фигуры весьма непросто. По словам Цискаридзе, если из 60 детей им удается выявить хотя бы 2 с хорошими пропорциями, это победа. Хорошие пропорции для балета — это длинные ноги, руки и шея, небольшое туловище и голова.
- Второй тур отбора касается только медицинских показателей, потому что балетом могут заниматься только здоровые дети. В третьем туре члены комиссии просто еще более внимательно присматриваются к тем, кого отобрали ранее. Что интересно, во время поступления никто не обращает внимания на творческие способности ребенка. Этому можно обучить.
- Кстати, его первый указ на посту ректора — отдать детям бывший кабинет художественного руководителя, чтобы там они могли изучать историю балета. Раньше ученики занимались в помещении под крышей.
- По словам мэтра, не стоит отдавать в профессиональный балет детей до 10 лет. Да, при училищах есть подготовительные группы с 8 лет, но серьезным обучением можно заниматься только после начальной школы, когда ребенок переходит из 4-го в 5-й класс. Так было всегда, еще с царских времен. Увы, многие родители не слушают мнение профессионалов и ведут детей на занятия чуть ли не с 3 лет, что в корне неверно.
- Цискаридзе называют «главным Щелкунчиком страны», потому что на протяжении 18 сезонов он танцевал главную партию в этом балете. Самое интересное, что «Щелкунчик» считается «самым новогодним» спектаклем, и поэтому его всегда дают 31 декабря — ровно в день рождения Николая Максимовича.
- Говоря о фильмах, которые сформировали его вкус, Николай непременно упоминает такие ленты, как «Самая красивая» Висконти, «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли, «Безымянная звезда», «В джазе только девушки», где он особенно любит сцену прохода Мэрилин Монро мимо поезда на вокзале. Также Цискаридзе выделяет фильм «Золушка» и особенно Фаину Раневскую в роли мачехи, а также Нонну Мордюкову в фильме «Родня».
- Николай очень любит животных. Долгое время у него жила черно-белая кошка Тяпа, которую он принес домой в 2004 году. К сожалению, недавно она скончалась, и мэтр завел себе новых любимцев — котят по имени Габриэлла и Габриэль.
А вы любите балет? Какие ваши любимые постановки?
Фото на превью Lomohov Anatoly / East News
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