3 расследования детектива от искусства, которые помогут приблизиться к разгадке тайн великих творцов

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Сильвано Винчети — итальянский популяризатор науки, который, в числе прочего, занимается разгадкой исторических тайн, связанных с великими творцами. Благодаря ему мир узнал о том, что же произошло с Караваджо, судьба которого долго оставалась неизвестной, и что случилось с черепом Петрарки.

Мы в AdMe.ru погрузились в мир расследований Винчети, и некоторые из его выводов нас, надо признаться, изрядно удивили.

Таинственная судьба Микеланджело Меризи да Караваджо

«Музыканты», 1597 год. Караваджо изобразил себя третьим слева.

История жизни Караваджо, родившегося в Милане в 1571 году, могла бы стать сюжетом для захватывающего приключенческого романа: один из величайших художников Возрождения, основоположник реализма в живописи и неповторимый мастер светотени отличался склонностью к авантюрам и не самому, мягко говоря, благопристойному образу жизни. Из-за своего вспыльчивого характера Караваджо нередко попадал в неприятные истории. В 1591 году он оказался втянутым в драку, после которой попал в тюрьму, где, кстати, познакомился с находящимся в заключении Джордано Бруно. 15 лет спустя художника обвинили в убийстве, произошедшем в результате еще одной драки на площади, и тогдашний Папа Римский Павел V объявил его вне закона: в то время это означало, что каждый мог убить Караваджо и не только не быть наказанным, но и получить вознаграждение. Чтобы избежать смерти, художник был вынужден скрываться — сначала у своих покровителей, семейства Колонна, затем в Неаполе, а позже и вовсе переехал на Мальту. На острове он тоже умудрился угодить в тюрьму, однако смог сбежать из казематов и прибыл в сицилийский город Сиракузы. В 1609 году Караваджо вновь вернулся в Неаполь, где в результате покушения был ранен в лицо. В то же время один из кардиналов подал папе прошение о помиловании мятежного творца. Узнав об этом, художник решил переселиться поближе к Риму, для чего и нанял небольшое судно.

Портрет Караваджо. Оттавио Леони. Уголь, около 1621 года

Именно на этом эпизоде и обрывается биография Караваджо, поскольку дальнейшая его судьба долгое время оставалась неизвестной. Сегодня ученые считают, что по пути в столицу художник был задержан в городке Пало и заключен в тюрьму, а после освобождения отправился пешком в деревеньку Порто-Эрколе, где 18 июля 1610 года и умер в местной больнице. Точное место захоронения Караваджо оставалось неизвестным в течение 400 лет, однако группе ученых во главе с Сильвано Винчети удалось отыскать на кладбище Порто-Эрколе останки художника. Поскольку прямых наследников гений Возрождения не оставил, образец ДНК был взят у предполагаемых потомков других членов семьи. Косвенно принадлежность останков была подтверждена и большой концентрацией свинца в них, который в то время входил в состав художественных красок. Впрочем, у этой гипотезы есть и свои противники, которые считают, что ДНК предполагаемых членов семьи Меризи недостаточно для идентификации скелета, а высокое содержание свинца может объясняться тем, что во времена Караваджо и в водопроводных трубах, и в кухонной посуде содержалось немалое количество этого опасного для здоровья металла. Установили и причину смерти человека, чьи останки приписывают Караваджо: ученые считают, что ее вызвал золотистый стафилококк. Он стал причиной сепсиса ран, возникших, как полагают, в результате покушения, и, как следствие, гибели.

Череп Петрарки

Фреска, изображающая Лауру и Петрарку.

Сильвано Винчети был в числе инициаторов эксгумации останков великого поэта эпохи Проторенессанса Петрарки. Несмотря на то что место захоронения творца хорошо известно, и в этой истории не обошлось без детективной составляющей. Петрарка родился в городке Ареццо, что в итальянской провинции Тоскана. В 9 лет он вместе с родителями переехал в Авиньон, который находится на территории нынешней Франции, где и окончил школу. Позднее Петрарка отправился в Болонью, где обучался по настоянию отца юриспруденции. Учебу, однако, он не закончил — после смерти отца Франческо покинул стены университета и принял духовный сан. Петрарка считается одним из величайших поэтов в истории, и немалая заслуга в том принадлежит его платонической возлюбленной Лауре, стихи которой он посвящал даже после ее смерти. В общей сложности он написал 366 сонетов и канцон, в каждом из которых воспевал свою музу. Кстати, существовала Лаура на самом деле или нет — вопрос и по сей день открытый, даже несмотря на то что у литературоведов и историков есть как минимум одна весьма подходящая «кандидатура». Более того, в реальности Лауры или, по крайней мере, в том, что женщина знает о чувствах Петрарки к ней, сомневались даже его друзья.

Интересно, что, несмотря на священство, поэт вовсе не был воздержан в плотских радостях: историкам известно по крайней мере о двух его внебрачных дочерях. Одна из них жила в Венеции, где Петрарка и провел часть последних лет своей жизни. За несколько лет до смерти Петрарка переселился в Падую, неподалеку от которой, в деревеньке Аркуа, и скончался в 1374 году, не дожив 1 дня до 70 лет. В 2003 году, в преддверии 700-летия Франческо Петрарки, ученые решили вскрыть могилу поэта и восстановить его облик по черепу. В месте захоронения были обнаружены и кости скелета, и череп, из которых была извлечена ДНК. Оказалось, что череп принадлежит другому человеку — более того, женщине, которая умерла еще до рождения поэта. Предполагается, что подлинный череп Петрарки был украден в 1630 году, когда могила была разграблена, а потому найти его следы вряд ли когда-то удастся.

Тайны «Джоконды»

Вряд ли в мире найдется еще одна картина, вокруг которой естественно или искусственно появилось такое количество тайн. Кто-то ищет разгадку тайны улыбки, другие пытаются «прочитать» фон, а иные стараются понять причину отсутствия бровей у Джоконды. Повышенный интерес к картине возник в 1911 году, когда она была похищена из Лувра (в ее похищении подозревали, кстати, даже Пабло Пикассо), и не утихает до сих пор. Исследовав «Мону Лизу» — правда, справедливости ради нужно сказать, что хоть и в хорошем разрешении, но все же цифровую копию, — Сильвано Винчети обнаружил в зрачках изображенной женщины буквы L и S, а под аркой моста — число 72. По мнению исследователя, L означает Леонардо, а S — это отсылка к некоей женщине из династии Сфорца, которая, возможно, и стала моделью для знаменитой картины. Что же касается числа 72, то, по мнению Винчети, это может быть отсылка к каббале, где 72 — число имен бога. Кроме того, 72 встречается и в Библии: к примеру, 3 суток, или 72 часа, был мертв Иисус. Впрочем, Винчети не настаивает ни на одной из версий и готов рассматривать и другие теории.

«Иоанн Креститель».

Кроме того, Сильвано Винчети предположил, что вдохновением для картины мог послужить и самый известный подмастерье да Винчи Джан Джакомо Капротти да Орено, известный как Салаи. Он в течение 25 лет работал с великим итальянцем и, как некоторые считают, был его спутником. Именно с него Леонардо написал «Иоанна Крестителя», которого и исследовал Винчети, придя к выводу, что черты лица на обоих портретах весьма схожи. Кроме того, по мнению Винчети, буквы L и S могут означать «Леонардо» и «Салаи», а «Mona Lisa» — быть анаграммой «Mon Salai». Интересно, что именно Салаи художником была завещана «Мона Лиза».

Сильвано Винчети на раскопках в монастыре урсулинок.

Занимался Сильвано Винчети и поисками останков Лизы Герардини. В 2011 году в ныне заброшенном монастыре урсулинок во Флоренции, где Джоконда провела последние годы жизни, было найдено 12 захоронений, в одном из которых, по мнению исследователя, и должна была покоиться женщина. Однако лишь одни останки могли принадлежать модели да Винчи, но, к сожалению, у них отсутствовал череп, что сделало невозможным реконструкцию лица. Впрочем, доподлинно узнать, принадлежат ли останки именно Моне Лизе, пока не представляется возможным. Семейный склеп Герардини, в котором покоились ее дети, был вскрыт учеными, однако провести анализ ДНК не удалось, поскольку наводнение 1966 года сделало их непригодными для подобных исследований.

Как вы считаете, на самом ли деле Сильвано Винчети удалось узнать тайны великих творцов или он выдает желаемое за действительное?