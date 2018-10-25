27 примеров того, как небольшая деталь превращает слово в запоминающийся логотип
У каждой компании есть собственный логотип, и чаще всего это графический знак. Хотя логотип может быть эффектным и запоминающимся, даже если он состоит из одного слова. Стоит только добавить пару деталей или изменить одну букву, и он останется в памяти людей навсегда.
AdMe.ru собрал 27 минималистичных логотипов, которые стали крутыми благодаря всего одной букве.
1. Ковбой
2. Выход
3. Краска
4. Путешествие
5. Напитки
6. Загрузка
7. Бег
8. Водопад
9. Пальма
10. Открыто
11. Гольф
12. Дом
13. Скотч
14. Рулон
15. Карандаш
16. Спичка
17. Вольт
18. Огонь
19. Печать
20. Прыжок
21. Носок
22. Торт
23. Громкость
24. Доктор
25. Отпереть
26. Мед
27. Тюрьма
Какой логотип вам больше всего понравился?
Фото на превью yogaperdana7 / instagram, pratikto_design / instagram