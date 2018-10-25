27 примеров того, как небольшая деталь превращает слово в запоминающийся логотип

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У каждой компании есть собственный логотип, и чаще всего это графический знак. Хотя логотип может быть эффектным и запоминающимся, даже если он состоит из одного слова. Стоит только добавить пару деталей или изменить одну букву, и он останется в памяти людей навсегда.