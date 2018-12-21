27 новогодних иллюстраций, глядя на которые чувствуешь себя так же волшебно, как в детстве
Вот-вот наступит новый, 2019 год. Некоторые люди радостно выбирают подарки, украшают свои дома и ждут праздника. Но есть те, кто не могут справиться с унынием и сомнениями. Последним кажется, что в детстве Новый год был красочнее и ярче, а взрослая жизнь — это совсем не сказка.
AdMe.ru решил напомнить о секрете, который вы наверняка знаете. Именно его стоит вспоминать в такие моменты грусти.
В один день мы просыпаемся и понимаем, что пришла зима
Это происходит внезапно
Но оттого еще радостнее
Зимой мы всегда вспоминаем детство
И начинаем ждать чуда
Мир вокруг превращается в сказку
А мы — в ее главных героев
И если когда-то приходилось надеяться на Деда Мороза
Который обязательно исполнит все желания
Принесет самый желанный подарок
То с возрастом мы узнаем главный секрет
Когда мы выбираем красивую елку
И начинаем ее украшать
Когда думаем, чем порадовать родных
Когда проводим больше времени с семьей
Когда разговариваем о самом главном
Когда вдруг замечаем свою судьбу
Когда согреваем руки горячим шоколадом
А сердце — добротой
То сами создаем волшебство