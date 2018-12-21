27 новогодних иллюстраций, глядя на которые чувствуешь себя так же волшебно, как в детстве

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Вот-вот наступит новый, 2019 год. Некоторые люди радостно выбирают подарки, украшают свои дома и ждут праздника. Но есть те, кто не могут справиться с унынием и сомнениями. Последним кажется, что в детстве Новый год был красочнее и ярче, а взрослая жизнь — это совсем не сказка.

AdMe.ru решил напомнить о секрете, который вы наверняка знаете. Именно его стоит вспоминать в такие моменты грусти.

В один день мы просыпаемся и понимаем, что пришла зима

Это происходит внезапно

Но оттого еще радостнее

Зимой мы всегда вспоминаем детство

И начинаем ждать чуда

Мир вокруг превращается в сказку

А мы — в ее главных героев

И если когда-то приходилось надеяться на Деда Мороза

Который обязательно исполнит все желания

Принесет самый желанный подарок

То с возрастом мы узнаем главный секрет

Когда мы выбираем красивую елку

И начинаем ее украшать

Когда думаем, чем порадовать родных

Когда проводим больше времени с семьей

Когда разговариваем о самом главном

Когда вдруг замечаем свою судьбу

Когда согреваем руки горячим шоколадом

А сердце — добротой