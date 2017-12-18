27 впечатляюще сильных картин от талантливого художника-самоучки с безграничной фантазией

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Сирил Роландо (Cyril Rolando) — психолог и талантливый иллюстратор-самоучка из Франции. С помощью творчества он пытается выявить суть проблем своих пациентов, погружаясь с головой в самые необычные случаи и превращая их в сказочные картины.

Художник довольно критически относится к своим работам и считает, что ему не удается достичь идеала. Но AdMe.ru находит его иллюстрации невероятно эмоциональными и прекрасными, поэтому и решил поделиться ими с читателями.