27 впечатляюще сильных картин от талантливого художника-самоучки с безграничной фантазией
Сирил Роландо (Cyril Rolando) — психолог и талантливый иллюстратор-самоучка из Франции. С помощью творчества он пытается выявить суть проблем своих пациентов, погружаясь с головой в самые необычные случаи и превращая их в сказочные картины.
Художник довольно критически относится к своим работам и считает, что ему не удается достичь идеала. Но AdMe.ru находит его иллюстрации невероятно эмоциональными и прекрасными, поэтому и решил поделиться ими с читателями.
1. Холод
2. Упущенный момент
3. Воспоминания
4. После долгого дня
5. Семья
6. Однажды я улечу
7. Скажи мне, почему небо красное?
8. Сон
9. Последняя песня Земли
10. Никто не знает, что звезды умирают
11. Лови момент
12. Вызов небу
13. Погружение
14. Неизбежный восход солнца
15. Мыльное болото
16. Я не из леса
17. Топливо для жизни
18. Басня жирафа
19. Первый танец
20. Полярная звезда — это самолет
21. Погоня за счастьем
22. Фортепиано
23. Маленький тюлень
24. Когда ей было шесть
25. Не замечая воробьев
26. Не разрушай свои мечты
27. Связь
Если вам не хочется покидать этот сюрреалистический мир, то здесь вы можете продолжить свое путешествие и увидеть еще больше работ этого талантливого человека.
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Фото на превью Cyril ROLANDO/facebook, Cyril ROLANDO/facebook