25 иллюстраций, которые объясняют космическую связь между мамой и ребенком

Мама — первый человек, который встречает нас в этом мире и сопровождает потом в течение всей нашей жизни. Только она знает, что для нас будет лучше, умеет хранить наши тайны и дарит незабываемые впечатления.

AdMe.ru собрал лучшие моменты из жизни мамы и ребенка, которые показывают, насколько сильна материнская связь. А помог нам в этом американский иллюстратор Pascal Campion, который рисует яркие скетчи из своей обычной жизни.

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Фото на превью pascalcampionart

71 На склад!
6 Комментарии
  • 21 декабря 2017
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