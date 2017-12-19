27 иллюстраций, ради которых стоило бы изобрести фотошоп еще разок

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Швед Эрик Йоханссон (Erik Johansson) называет себя фотографом и ретушером. Но, когда смотришь на его работы, невозможно не назвать его еще и настоящим художником. Эрик живет в Праге и сотрудничает с известными мировыми брендами, в том числе и создателями Photoshop — компанией Adobe Systems.

Эрик не просто фокусник, который достает графические инструменты из рукава и за полчаса создает картинку из ничего, — за каждой его невероятно реалистичной иллюстрацией стоит большая работа. Сам он говорит, что, в отличие от традиционной фотографии, он ухватывает не моменты, а идеи и реализует их с помощью двух основных инструментов — камеры и воображения.

AdMe.ru собрал лучшие творения фотохудожника, балансирующие на грани сна и яви и заставляющие задуматься о невидимых сторонах окружающего нас мира. А в конце статьи есть видео, где вы можете посмотреть на кропотливый процесс создания одного из его шедевров.