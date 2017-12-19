27 иллюстраций, ради которых стоило бы изобрести фотошоп еще разок

Швед Эрик Йоханссон (Erik Johansson) называет себя фотографом и ретушером. Но, когда смотришь на его работы, невозможно не назвать его еще и настоящим художником. Эрик живет в Праге и сотрудничает с известными мировыми брендами, в том числе и создателями Photoshop — компанией Adobe Systems.

Эрик не просто фокусник, который достает графические инструменты из рукава и за полчаса создает картинку из ничего, — за каждой его невероятно реалистичной иллюстрацией стоит большая работа. Сам он говорит, что, в отличие от традиционной фотографии, он ухватывает не моменты, а идеи и реализует их с помощью двух основных инструментов — камеры и воображения.

AdMe.ru собрал лучшие творения фотохудожника, балансирующие на грани сна и яви и заставляющие задуматься о невидимых сторонах окружающего нас мира. А в конце статьи есть видео, где вы можете посмотреть на кропотливый процесс создания одного из его шедевров.

Лунный сервис

Облако и гром

Новатор

Руки разбились, а ваза нет

Не оглядывайся

Неминуемое

Спрос и предложение

Воздействие

Звук вокруг

Бесконечные отражения

Ожидание зимы

Прогулка

Затерянные в дожде

Под углом

Рассвет

Вольнодумцы

Время жизни

Отклонение

Выше неба

Поддержка

Конец пути

Отражение

Снежное покрывало

Вертикальный поворот

Ленивый пес

Остров

Иди своим путем

А вот как художник создает свои работы

Фото на превью Erik Johansson

13 На склад!
3 Комментарии
  • 19 декабря 2017
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  • 3377

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