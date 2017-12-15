27 человек, которым не нужны дорогие материалы, чтобы творить
То, что для нас ненужный хлам, в руках творческих людей может стать настоящим произведением искусства.
AdMe.ru собрал несколько примеров того, как художники создают прекрасное из доступных материалов.
Зимний город на подоконнике
Мамонт из металлолома
Лампа из старых детских игрушек
Сердце из дерева и земли
Портреты великих людей из ниток
Игрушка из металлических запчастей
Дерево «Смена времен года» из проволоки и бисера
Кото-камни
Рука Терминатора из металлолома
Девятый из мультфильма «Девять»
Животные из металлических запчастей
Просто узоры на брокколи
Мона Лиза из монет
Яйцо — Элвис Пресли
Радуга из ниток
Материалы: бумага, линер и закат
Платье из упаковочного материала
Картина из соли
Удивительный маленький мир за стеклом
Драконьи яйца, созданные с помощью кнопок
Лев из кофе и специй
Картина из старых цветных карандашей
Миниатюрные скульптуры из грифеля карандаша
Лампа и цветы из нити накаливания
Создает фигурки киногероев из поношенных вьетнамок
Удивительное мастерство
Кровеносная система из веревки
Приходилось ли вам создавать настоящие шедевры из подручных средств? Или, может, вы видели работы, которые вас восхитили? Делитесь мнением в комментариях.
Фото на превью semiconductor101/reddit, dittidot/reddit