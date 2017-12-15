27 человек, которым не нужны дорогие материалы, чтобы творить

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То, что для нас ненужный хлам, в руках творческих людей может стать настоящим произведением искусства.

AdMe.ru собрал несколько примеров того, как художники создают прекрасное из доступных материалов.