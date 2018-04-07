26 ярких портретов, к которым придется как следует приглядеться

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Трудно поверить, что портреты, которые мы сейчас покажем, — это не фотографии, ведь они выглядят слишком реалистично для рисунков. Создавшие их художники работают в жанре гиперреализма — современном направлении живописи, для которого характерна техника изображения объектов с максимальным сходством со снимками.

Хотя некоторые критики заявляют, что создание картин-фотоснимков не является «истинным искусством», не восхищаться мастерством этих невероятно талантливых художников невозможно. Специально для вас AdMe.ru собрал 26 портретов, которые выглядят слишком реалистично, чтобы быть просто картинами.

Майк Даргас

Талант немецкого художника Майка Даргаса был открыт, когда Майку было 11 лет, во время его участия в конкурсе тротуарной живописи. После окончания художественной школы он заработал себе блестящую репутацию в качестве тату-мастера. Затем он создавал скульптуры из дерева и металла и в конце концов нашел себя в написании гиперреалистичных портретов. Фирменной фишкой картин Майка является стекающий по лицам девушек сироп.

Тигран Дзитохцян

Тигран Дзитохцян — талантливый художник из Еревана, который уже в 4 года впервые взял в руки кисть, а в 10 лет провел свою первую выставку. В настоящее время Тигран живет в Нью-Йорке, где создает потрясающие масштабные портреты, которые представляют собой сочетание гиперреализма и сюрреализма. Его серия «Зеркала» состоит из картин, на которых изображены лица, прикрытые полупрозрачными руками. Эти руки символизируют нашу неспособность скрыть собственную личность в интернете, в частности в соцсетях.

Сергей Пискунов

28-летний украинский художник Сергей Пискунов раньше рисовал ручкой и карандашом, но когда ему подарили холст, кисточку и 2 тюбика краски, решил попробовать свои силы в гиперреализме. Несмотря на то, что Сергей художественную школу не оканчивал и рисовать учился сам, он невероятно преуспел в этом направлении живописи. Художник уже провел выставки не только в городах Украины, но и в Лондоне, Берлине, Тель-Авиве, Сингапуре, а некоторые из его работ украшают частные коллекции и галереи США, Великобритании, Китая, Франции, ОАЭ.

Элой Моралес

Кажется, что на этих портретах изображены последствия взрыва на лакокрасочной фабрике, но на самом деле это прекрасные работы известного испанского живописца-гиперреалиста по имени Элой Моралес. 40-летний Моралес принимал участие в выставках по всему миру: в Испании, Италии, Франции, Англии, Мексике, США и других странах.

Дрю Блейр

Американский художник Дрю Блейр для создания портретов использует аэрограф. Его картина, на которой изображена бразильская модель в белом платье, вызвала споры среди экспертов. Они утверждали, что так фотографически точно нарисовать невозможно, и назвали Дрю мошенником. Он, в свою очередь, счел это за комплимент. И в самом деле, сложно поверить, что все эти портреты не что иное, как аэрография.

Дэвид Эйхенберг

Дэвид Эйхенберг также пишет портреты в гиперреалистичной манере. Только он, в отличие от других художников, предпочитает изображать людей в профиль. Однако от этого картины Дэвида не становятся менее эффектными — скорее наоборот.

Дэниел Сприк

Американский художник из Денвера Дэниел Сприк больше известен своими реалистичными натюрмортами. Но среди его работ есть и портреты людей, глядя на которые сложно поверить, что они выполнены с помощью кисти и красок.

Аринце Стэнли

Нигерийский художник Аринце Стэнли работает графитовыми и угольными карандашами на огромных полотнах. Аринце с невероятной скрупулезностью вырисовывает мельчайшие детали, чтобы максимально точно изобразить отражение света, капли пота или завитки волос.

Параг Сонаргаре

Индийский художник Параг Сонаргаре рисует только мужчин. Его работы настолько детализированы, что иногда даже профессионалам нелегко понять, где фотография, а где картина маслом.

Дирк Дзимирски

Художник-самоучка из Германии Дирк Дзимирски рисует огромные портреты людей, используя карандаши, пастель и уголь. Его картины кажутся такими реальными благодаря разработанной им технике многослойного рисования.

Филипп Вебер