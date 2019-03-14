26 комиксов от художника с другого конца земли, который смотрит на мир под своим углом
Австралиец под ником Raph рисует красочные и остроумные комиксы. Он переосмысливает повседневные ситуации и показывает их с неожиданной стороны. О себе художник не любит рассказывать. Все, что нам известно: молодого человека зовут Раф, он живет в Мельбурне и радует своих подписчиков комиксами с 2017 года. Но такая загадочность автора не мешает нам получать удовольствие от его искрометных творений.
Мы в AdMe.ru посмеялись от души, подбирая для вас лучшие комиксы. Теперь ваша очередь получить заряд хорошего настроения.
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Ну что, удалось вам взглянуть на мир по-новому вместе с RaphComic?
Фото на превью raph_comic / Instagram