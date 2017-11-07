26 запредельно нежных иллюстраций о том, что такое любовь
Любовь бывает сложно описать словами. Тогда на помощь приходят краски. Сколько же шедевров живописи было создано для того, чтобы рассказать об этом чувстве!
AdMe.ru решил поделиться самыми крутыми работами современных иллюстраторов, которым удалось невозможное — нарисовать настоящую любовь.
Невероятная чувственность в работах иллюстратора Zipcy
Трогательно и нежно
Счастье здесь и сейчас от Нидхи Чанани
Любовь как в кино
Сказочные картины Маргариты Кухтиной
Обыкновенная магия
Радость быть вдвоем в иллюстрациях Паскаля Кэмпиона
Всплеск эмоций
Яркие истории от Перси Чена
Путешествие длиною в жизнь
Две половинки одного целого
Любовь с первого взгляда
Всегда вместе
Фото на превью zipcy / instagram