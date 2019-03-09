26 фотографий известных людей XX века, какими мы их не помним

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Мы помним знаменитых людей прошлого века такими, какими они были запечатлены на фото на пике своей популярности и затем растиражированы многими СМИ. И сейчас при упоминании, например, Сальвадора Дали в голове тут же возникает образ мужчины с безумным взглядом и такими же безумными усами. А вот в памяти его близких и друзей гениальный художник навсегда останется экстравагантным старцем с благородной сединой.

AdMe.ru решил показать известных людей в том возрасте, в котором уже никуда не нужно спешить, а хочется подводить итоги жизни.

Одри Хепберн (1929–1993)

Признанная икона киноиндустрии и стиля, пик карьеры которой пришелся на золотой век Голливуда, получила премию BAFTA в знак признания ее актерских достижений. Лондон, Великобритания, 1992 г.

Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Профессор Альберт Эйнштейн, доктор Сэмюэль Белкин и юрист Натаниэль Л. Гольдштейн осматривают модель медицинского колледжа, Нью-Йорк, США, 1954 г.

Пабло Пикассо (1881–1973)

Испанский и французский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер на 90-м году своей жизни на своей вилле «Нотр-Дам-де-Ви» в Мужене, Франция, 1971 г.

Марлон Брандо (1924–2004)

Американский актер Марлон Брандо выступает на концерте Майкла Джексона, Нью-Йорк, США, 2001 г.

Чарли Чаплин (1889–1977)

Актер Чарли Чаплин целует свою жену Уну возле Букингемского дворца после посвящения в рыцари королевой Елизаветой II в ходе частной церемонии. В его руке — коробка с эмблемой рыцаря-командора Превосходнейшего ордена Британской империи, Лондон, 1975 г.

Вивьен Ли (1913–1967) и Лорен Бэколл (1924–2014)

Актриса Вивьен Ли (слева) с другой актрисой Лорен Бэколл, которая играет главную роль в бродвейском мюзикле «Цветок кактуса», Нью-Йорк, 1967 г.

Луи Армстронг (1901–1971)

Джазовый трубач Луи Армстронг в своем доме позирует репортерам, показывая, что он здоров. До этого он 10 недель провел в больнице из-за случившегося сердечного приступа. Нью-Йорк, 1971 г. (через 2 недели величайшего джазмена не стало).

Жан Маре (1913–1998)

Французский актер на съемочной площадке телевизионного ток-шоу Bouillon de Culture на канале France 2, 1997 г.

Коко Шанель (1883–1971)

Коко Шанель наблюдает за презентацией своей коллекции, Париж, 1969 г.

Жак Ив Кусто (1910–1997)

Французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссер и изобретатель в 1992 г.

Кларк Гейбл (1901–1960) и Мэрилин Монро (1926–1962)

Гейбл и Монро на съемках драмы «Неприкаянные». Как признавалась Мэрилин, ей было немного страшно сниматься в этом фильме, ведь Кларк Гейбл был ее кумиром с самого детства. 1960 г.

Сальвадор Дали (1904–1989)

Сальвадор Дали у ресторана Ledoyen, Париж, 1980 г.

Фредди Меркьюри (1946–1991)

Фредди Меркьюри с подругой, австрийской актрисой Барбарой Валентин в одном из ресторанов Мюнхена, 1984 г.

Ингрид Бергман (1915–1982)

Одна из величайших звезд кино за 100 лет (по версии AFI) прогуливается по Нью-Йорку, США, 1981 г.

Альфред Хичкок (1899–1980)

Британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист в 1980 г.

Генри Форд (1863–1947)

Изобретатель и промышленник Генри Форд вместе со своей женой Кларой Брайант сидит в первом созданном им автомобиле. Рядом с ними — их внук, президент Ford Motor Co. Генри Форд II. Мичиган, США, 1946 г.

Ава Гарднер (1922–1990)

Одна из ярчайших звезд Голливуда середины XX века в аэропорту Хитроу. Лондон, Великобритания, 1981 г.

Рональд Рейган (1911–2004)

40-й президент США Рональд Рейган целует свою жену Нэнси по случаю своего 89-летия. Калифорния, США, 2000 г.

Игорь Стравинский (1882–1971)

Маргарет Тэтчер (1925–2013)

Бывший премьер-министр Великобритании баронесса Маргарет Тэтчер проводит вечер со своей опекуншей и экономкой, наблюдая, как школьники играют в футбол в парке Баттерси, Лондон, Англия, 2013 г.

Уолтер Дисней (1901–1966)

Американский художник-мультипликатор Уолт Дисней на открытии своего последнего шоу персонажей в Диснейленде восхищается одной из птиц с электронным управлением. Калифорния, США, 1965 г.

Уинстон Черчилль (1874–1965)

Величайший британец в истории (по данным опроса, проведенного в 2002 г. компанией BBC) отдыхает на лавочке, 1964 г.

Леди Диана (1961–1997) и Лучано Паваротти (1935–2007)

Не секрет, что леди Ди обожали как простые граждане, так и знаменитости, и с некоторыми из них ее связывала долгая дружба.

Джеймс Браун (1933–2006)

Американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века, выступает во Дворце конгрессов в Париже, 2006 г.

Кит Флинт (1969–2019)

На этом фото Кит (в центре) запечатлен вместе с другими участниками группы The Prodigy Лиэмом Хоулеттом и Максимом во время гастролей в Японии в 2015 году.

Люк Перри (1966–2019)

Люк и его коллега по сериалу «Беверли-Хиллз 90210» Дженни Гарт, Нью-Йорк, 1999 г.

Какая из этих фотографий привлекла ваше внимание больше других?