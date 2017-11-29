26 честных иллюстраций о том, каково это — быть женатым

Израильский художник Иегуда Девир (Yehuda Devir) черпает вдохновение в семейной жизни. Он рисует изумительные, полные любви и искрометного юмора комиксы о своей жене.

AdMe.ru собрал лучшие работы художника. Только посмотрите на них: вы узнаете в этих комических иллюстрациях себя!

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Узнаете в этих иллюстрациях свою вторую половинку?

Фото на превью jude_devir/instagram

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