26 честных иллюстраций о том, каково это — быть женатым
Израильский художник Иегуда Девир (Yehuda Devir) черпает вдохновение в семейной жизни. Он рисует изумительные, полные любви и искрометного юмора комиксы о своей жене.
AdMe.ru собрал лучшие работы художника. Только посмотрите на них: вы узнаете в этих комических иллюстрациях себя!
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Узнаете в этих иллюстрациях свою вторую половинку?
Фото на превью jude_devir/instagram