25 ярких различий между Западом и Востоком в ироничных иллюстрациях китайской художницы

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Siyu Cao — графический дизайнер родом из Пекина. За годы учебы и работы в США, Франции и Великобритании она пришла к выводу, что иностранцы знают о ее стране очень мало и в основном мыслят стереотипами. И тогда девушка решила создать комиксы, посвященные китайской культуре. Так появился проект Tiny Eyes .

Уже больше года Siyu публикует в своем инстаграм-аккаунте истории из жизни, знакомя подписчиков с традициями и менталитетом ее соотечественников. По словам девушки, эти душевные, веселые и аутентичные комиксы служат альтернативным источником информации о Китае.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на мир глазами автора и вместе с ней подметить разницу между Востоком и Западом.