25 ярких различий между Западом и Востоком в ироничных иллюстрациях китайской художницы

Siyu Cao — графический дизайнер родом из Пекина. За годы учебы и работы в США, Франции и Великобритании она пришла к выводу, что иностранцы знают о ее стране очень мало и в основном мыслят стереотипами. И тогда девушка решила создать комиксы, посвященные китайской культуре. Так появился проект Tiny Eyes.

Уже больше года Siyu публикует в своем инстаграм-аккаунте истории из жизни, знакомя подписчиков с традициями и менталитетом ее соотечественников. По словам девушки, эти душевные, веселые и аутентичные комиксы служат альтернативным источником информации о Китае.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на мир глазами автора и вместе с ней подметить разницу между Востоком и Западом.

1. Универсальность — она такая

2. Общение с продавцом

3. Так много поводов для пельменей (цзяоцзы)

4. Подарки в упаковках vs. деньги в конвертах

5. Кто как одевается

6. Известные бренды

7. Проявление заботы вместо выражения чувств

8. Желание жить с родителями после колледжа

9. Реакция на комплимент

10. От идеи к действию

11. Отсутствие зрительного контакта как способ проявить уважение

12. Отношение к природе

13. Смирение и молчание, пока тебя не спросят

14. Самые популярные специи

15. Коллективизм превыше всего

16. Как характеризует людей ответ на один и тот же вопрос

17. Еда важнее

18. Китайцы не едят кошек!

19. Азиатки молодо выглядят

20. Скромность даже в деловой среде

21. Студенческое общежитие

22. Не аист принес, однако

23. Разные эмоции — одно выражение

24. Мечты, мечты...

25. Когда подарок — это что-то личное

Бонус: секрет крепких отношений с иностранцем

Siyu Cao считает, что в современном мире очень важно поддерживать связь с людьми из разных стран. Она надеется, что ее комиксы позволят читателям понять китайцев и проникнуться уважением к их культуре.

А что об этом думаете вы? Какие иллюстрации удивили вас больше всего?

Фото на превью tinyeyescomics/instagram

13 На склад!
4 Комментарии
  • 29 марта 2018
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  • 8867

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