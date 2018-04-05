26 картин из обычных вещей, которые успокоят ваши нервы получше чая из ромашки

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23-летний визуальный художник Адам Хиллман (Adam Hillman) набирает популярность благодаря своему таланту выстраивать из обычных вещей потрясающие узоры. Несомненно, у этого парня больше терпения, чем у буддийского монаха. Вы только посмотрите, как искусно он размещает драже M&M’s, фрукты, шурупы, ватные палочки и другие ничем не примечательные предметы.

AdMe.ru собрал 26 работ художника, которые помогут вам достичь спокойствия и умиротворения. Особенно рекомендуется к просмотру, если у вас выдался напряженный день. А контрольным выстрелом по плохому настроению станет видеобонус.

26. Шоколадная «Мона Лиза»

25. Сложенные таким образом трубочки могут вызвать детский восторг даже у взрослого

24. Идеальная конструкция из сладостей

23. Шар из канцелярских зажимов

22. Кто бы мог подумать, что смотреть на ватные палочки — это сплошное удовольствие

21. Автор пишет, что это его самая кропотливая работа с драже M&M’s

20. А у вас хватит терпения так же нарезать и сложить бананы?

19. Результат художественных манипуляций со скрепками

18. Градиент из зеленого лука

17. Фотография авокадо, достойная того, чтобы висеть в картинной галерее

16. Альтернативный вариант пищевой пирамиды

15. Насладитесь таким сочетанием спичек, шурупов, гвоздей, зубочисток и иголок

14. Работа под названием «Серебро и золото»

13. Даже простые прищепки могут восхищать

12. Лайфхак от художника: чтобы горелые спички получились ровными, во время горения нужно держать их вверх ногами

11. 3D-кубы из зубочисток

10. Шахматная доска из шурупов

9. Острая спираль

8. Кисточка со всеми цветами радуги

7. Стикеры, обычные стикеры для заметок

6. Смотреть на это — одно блаженство, особенно если вы перфекционист-вегетарианец

5. Самый аппетитный завтрак

4. Казалось бы, обычные чупа-чупсы, но как завораживают

3. Мармеладные мишки

2. «Звездная ночь»

1. Пицца, которую жалко есть

А вот и сам Адам

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