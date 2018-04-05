26 картин из обычных вещей, которые успокоят ваши нервы получше чая из ромашки
23-летний визуальный художник Адам Хиллман (Adam Hillman) набирает популярность благодаря своему таланту выстраивать из обычных вещей потрясающие узоры. Несомненно, у этого парня больше терпения, чем у буддийского монаха. Вы только посмотрите, как искусно он размещает драже M&M’s, фрукты, шурупы, ватные палочки и другие ничем не примечательные предметы.
AdMe.ru собрал 26 работ художника, которые помогут вам достичь спокойствия и умиротворения. Особенно рекомендуется к просмотру, если у вас выдался напряженный день. А контрольным выстрелом по плохому настроению станет видеобонус.
26. Шоколадная «Мона Лиза»
25. Сложенные таким образом трубочки могут вызвать детский восторг даже у взрослого
24. Идеальная конструкция из сладостей
23. Шар из канцелярских зажимов
22. Кто бы мог подумать, что смотреть на ватные палочки — это сплошное удовольствие
21. Автор пишет, что это его самая кропотливая работа с драже M&M’s
20. А у вас хватит терпения так же нарезать и сложить бананы?
19. Результат художественных манипуляций со скрепками
18. Градиент из зеленого лука
17. Фотография авокадо, достойная того, чтобы висеть в картинной галерее
16. Альтернативный вариант пищевой пирамиды
15. Насладитесь таким сочетанием спичек, шурупов, гвоздей, зубочисток и иголок
14. Работа под названием «Серебро и золото»
13. Даже простые прищепки могут восхищать
12. Лайфхак от художника: чтобы горелые спички получились ровными, во время горения нужно держать их вверх ногами
11. 3D-кубы из зубочисток
10. Шахматная доска из шурупов
9. Острая спираль
8. Кисточка со всеми цветами радуги
7. Стикеры, обычные стикеры для заметок
6. Смотреть на это — одно блаженство, особенно если вы перфекционист-вегетарианец
5. Самый аппетитный завтрак
4. Казалось бы, обычные чупа-чупсы, но как завораживают
3. Мармеладные мишки
2. «Звездная ночь»
1. Пицца, которую жалко есть
А вот и сам Адам
Бонус, который введет в состояние транса
Какая из работ художника впечатлила вас больше всего? И хватит ли вам терпения повторить эти не такие уж сложные, но от этого не менее удивительные узоры?
Фото на превью witenry / instagram, witenry / instagram