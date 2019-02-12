25 татуировок, которые превратили изъяны кожи в произведения искусства
Почти у каждого из нас на коже есть дефекты в виде родимых пятен и шрамов от порезов или операций. Кто-то не обращает на них внимания, а кто-то решает замаскировать с помощью татуировок. Особенно круто получается, когда мастер не просто набивает тату поверх шрама или родимого пятна, а изящно его обыгрывает, на полную включая свою фантазию.
AdMe.ru впечатлен профессионализмом и креативным мышлением мастеров тату, которые легко превратили изъяны кожи в изысканную особенность тела.
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Как вы относитесь к такому виду маскировки шрамов и родимых пятен? Может, вы тоже хотели бы скрыть какой-то изъян кожи, но не можете решиться?
Фото на превью anna_furdui / instagram