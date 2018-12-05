25+ крылатых фраз из советских фильмов, которые будут жить вечно

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Все мы выросли на этих фильмах и знаем их почти наизусть. Но иногда так приятно просто вспомнить, а то и пересмотреть классику советского кинематографа! И каждый раз, просматривая такие шедевры, как «Формула любви» или «Вокзал для двоих», находишь для себя что-то новое. Простые истины, которые можно переосмысливать бесконечно.