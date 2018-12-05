25+ крылатых фраз из советских фильмов, которые будут жить вечно

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Все мы выросли на этих фильмах и знаем их почти наизусть. Но иногда так приятно просто вспомнить, а то и пересмотреть классику советского кинематографа! И каждый раз, просматривая такие шедевры, как «Формула любви» или «Вокзал для двоих», находишь для себя что-то новое. Простые истины, которые можно переосмысливать бесконечно.

А если мы в AdMe.ru что-то забыли, поделитесь с нами в комментариях.

Подкидыш

  • Муля, не нервируй меня!

  • Я категорически вас прошу не вмешиваться в воспитание моего ребенка! Соси пальчик, девочка, соси на здоровье!

Мимино

  • Алло! Ларису Ивановну хочу!
  • Спасибо, я пешком постою.
  • Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся: ты и она не две пары в сапоге.

Карнавальная ночь

  • Бабу-ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своем коллективе.

  • Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок.

  • Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Мар­се — это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.

Карнавал

  • — Евдоксия Ардалионовна. Смотри не перепутай, а то она даже разговаривать не станет.
    — Евдо... Евдокия Арлионовна!
  • Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как в городе детства.

Деловые люди

  • Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.
  • — Сколько времени вы сможете его так держать?
    — Силы у меня не те, что прежде, но за десять минут я вам ручаюсь.
    — Прекрасно! Успеем добежать до канадской границы!
  • Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются!

Свадьба в Малиновке

  • Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы.
  • А то я тебе оторву голову и скажу, шо так и було!
  • Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные.

  • И шо я в тебя такой влюбленный, а?

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

  • — Дети, помните: вы — хозяева лагеря. Вы! От вас что требуется, друзья мои?
    — ДИС-ЦИ-ПЛИ-НА!
  • Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он — смог!
  • А че это вы тут делаете, а?
  • — Я ему: «Куда ставить-то?!» А он: «Да подожди ты!» Нет, смену доработаю, а дальше ребром вопрос поставлю — или я, или он.
    — Да подожди ты!

Вокзал для двоих

  • — Что же вы говорили, что для меня будете играть? А сами — заработали.
    — Это тот редкий случай, когда чувство и выгода совпали.
  • В сущности, если вдуматься, вся наша жизнь — зал ожидания.
  • — Очень хочется есть. Я же не ел ваш мерзкий борщ. Вы, надеюсь, теперь это понимаете?
    — А если вы его не ели, откуда знаете, что он мерзкий?
  • Ты хорошо бежишь, очень хорошо... только медленно!

Самая обаятельная и привлекательная

  • Я конферансье и художественный руководитель ВИА «Неунывающие децибелы».
  • Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность лишний раз спокойно подумать.
  • — Ой, какие мальчики в этом вагоне! Не то что у нас.
    — Проходите, девушки, проходите... от греха подальше.

Обыкновенное чудо

  • — А будете настаивать, я пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу.
    — А кто у нас муж?
    — Волшебник.
    — Предупреждать надо.

  • Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?

  • Мне попала вожжа под мантию.

  • Не виноват! Предки виноваты! Прадеды, прабабки, внучатые дяди и тети разные, праотцы, ну и праматери!

  • Нищие и безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?

  • Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Формула любви

  • Эта песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила с себя последнюю одежду и... тоже бросилась в бурное море. И сея пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли.
  • ― Хороший человек...
    ― Солонку спер.
    ― И не побрезговал...
  • ― Подь сюды. Хочешь большой, но чистой любви?
    ― Да кто ж ее не хочет?
    ― Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
  • ― Она не одна придет — она с кузнецом придет.
    ― С каким кузнецом?
    ― С дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца, кузнец наш.
    ― А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ль? Зачем нам кузнец?

Вечера на хуторе близ Диканьки

  • Не тужи, моя ненаглядная Оксана, я тебе достану черевички, какие редкая панночка носит.
  • Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами.

Три плюс два

  • — Это ты тут всю ночь стонал?
    — Я пел...
    — И этот стон у вас песней зовется...
  • — Она перележала на пляже и вся сгорела.
    — Но от нее хоть что-нибудь осталось?
  • В конце концов, всем женщинам свойственны черты милиционера. Сначала они говорят: «Давайте не будем!», а потом: «Следуйте за мной!»

  • Теперь я Наташа.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

  • Птичку жалко!
  • Шляпу сними!
  • Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
  • Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!

Чародеи

  • — А Алена Игоревна у себя?
    — У себя. Только, кажется, не в себе.

  • Аполлон Митрофанович, вы тоже можете загадать... По собственному желанию.

  • Главное, чтобы костюмчик сидел!

  • Вот она, жизнь холостяцкая. Некому даже к черту послать.

  • Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть.

  • Товарищ человек, помоги найти выход!

Собака на сене

  • И все же просится слеза... Кто мало видел — много плачет.
  • Любовью оскорбить нельзя.
  • Вам тяжело, что мы равны.
    Во мне любили вы слугу.
    Тщеславие всегда любило
    Господствовать над тем, что мило.

Золушка

  • — Ах, черт побери, какая получается неприятность! Что делать, маркиз?
    — Танцевать, конечно!
  • — Где ты был?
    — В лесу.
    — Что ты там делал?
    — Я хотел сразиться с бешеным медведем.
    — Зачем?
    — Чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая.
  • Эх, жалко — королевство маловато, разгуляться негде! Ну ничего! Я поссорюсь с соседями! Это я умею.
  • Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос?
  • Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым.
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  • 18.3k

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