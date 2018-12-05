25+ крылатых фраз из советских фильмов, которые будут жить вечно
Все мы выросли на этих фильмах и знаем их почти наизусть. Но иногда так приятно просто вспомнить, а то и пересмотреть классику советского кинематографа! И каждый раз, просматривая такие шедевры, как «Формула любви» или «Вокзал для двоих», находишь для себя что-то новое. Простые истины, которые можно переосмысливать бесконечно.
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Подкидыш
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Муля, не нервируй меня!
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Я категорически вас прошу не вмешиваться в воспитание моего ребенка! Соси пальчик, девочка, соси на здоровье!
Мимино
- Алло! Ларису Ивановну хочу!
- Спасибо, я пешком постою.
- Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся: ты и она не две пары в сапоге.
Карнавальная ночь
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Бабу-ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своем коллективе.
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Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок.
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Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
Карнавал
- — Евдоксия Ардалионовна. Смотри не перепутай, а то она даже разговаривать не станет.
— Евдо... Евдокия Арлионовна!
- Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как в городе детства.
Деловые люди
- Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.
- — Сколько времени вы сможете его так держать?
— Силы у меня не те, что прежде, но за десять минут я вам ручаюсь.
— Прекрасно! Успеем добежать до канадской границы!
- Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются!
Свадьба в Малиновке
- Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы.
- А то я тебе оторву голову и скажу, шо так и було!
- Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные.
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И шо я в тебя такой влюбленный, а?
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
- — Дети, помните: вы — хозяева лагеря. Вы! От вас что требуется, друзья мои?
— ДИС-ЦИ-ПЛИ-НА!
- Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он — смог!
- А че это вы тут делаете, а?
- — Я ему: «Куда ставить-то?!» А он: «Да подожди ты!» Нет, смену доработаю, а дальше ребром вопрос поставлю — или я, или он.
— Да подожди ты!
Вокзал для двоих
- — Что же вы говорили, что для меня будете играть? А сами — заработали.
— Это тот редкий случай, когда чувство и выгода совпали.
- В сущности, если вдуматься, вся наша жизнь — зал ожидания.
- — Очень хочется есть. Я же не ел ваш мерзкий борщ. Вы, надеюсь, теперь это понимаете?
— А если вы его не ели, откуда знаете, что он мерзкий?
- Ты хорошо бежишь, очень хорошо... только медленно!
Самая обаятельная и привлекательная
- Я конферансье и художественный руководитель ВИА «Неунывающие децибелы».
- Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность лишний раз спокойно подумать.
- — Ой, какие мальчики в этом вагоне! Не то что у нас.
— Проходите, девушки, проходите... от греха подальше.
Обыкновенное чудо
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— А будете настаивать, я пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу.
— А кто у нас муж?
— Волшебник.
— Предупреждать надо.
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Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?
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Мне попала вожжа под мантию.
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Не виноват! Предки виноваты! Прадеды, прабабки, внучатые дяди и тети разные, праотцы, ну и праматери!
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Нищие и безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?
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Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!
Формула любви
- Эта песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила с себя последнюю одежду и... тоже бросилась в бурное море. И сея пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли.
- ― Хороший человек...
― Солонку спер.
― И не побрезговал...
- ― Подь сюды. Хочешь большой, но чистой любви?
― Да кто ж ее не хочет?
― Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
- ― Она не одна придет — она с кузнецом придет.
― С каким кузнецом?
― С дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца, кузнец наш.
― А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ль? Зачем нам кузнец?
Вечера на хуторе близ Диканьки
- Не тужи, моя ненаглядная Оксана, я тебе достану черевички, какие редкая панночка носит.
- Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами.
Три плюс два
- — Это ты тут всю ночь стонал?
— Я пел...
— И этот стон у вас песней зовется...
- — Она перележала на пляже и вся сгорела.
— Но от нее хоть что-нибудь осталось?
- В конце концов, всем женщинам свойственны черты милиционера. Сначала они говорят: «Давайте не будем!», а потом: «Следуйте за мной!»
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Теперь я Наташа.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- Птичку жалко!
- Шляпу сними!
- Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
- Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!
Чародеи
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— А Алена Игоревна у себя?
— У себя. Только, кажется, не в себе.
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Аполлон Митрофанович, вы тоже можете загадать... По собственному желанию.
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Главное, чтобы костюмчик сидел!
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Вот она, жизнь холостяцкая. Некому даже к черту послать.
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Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть.
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Товарищ человек, помоги найти выход!
Собака на сене
- И все же просится слеза... Кто мало видел — много плачет.
- Любовью оскорбить нельзя.
- Вам тяжело, что мы равны.
Во мне любили вы слугу.
Тщеславие всегда любило
Господствовать над тем, что мило.
Золушка
- — Ах, черт побери, какая получается неприятность! Что делать, маркиз?
— Танцевать, конечно!
- — Где ты был?
— В лесу.
— Что ты там делал?
— Я хотел сразиться с бешеным медведем.
— Зачем?
— Чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая.
- Эх, жалко — королевство маловато, разгуляться негде! Ну ничего! Я поссорюсь с соседями! Это я умею.
- Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос?
- Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым.
Фото на превью Чародеи / Одесская киностудия