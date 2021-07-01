25+ глубоких и искренних иллюстраций, в которых вся правда жизни

Кристина Бернаццани — итальянская художница с 30-летним стажем, в работах которой неожиданным образом сплелись сюрреализм и сатира на современное общество. Эти картины хочется рассматривать вдумчиво, находя в них все новые и новые смыслы.

Мы в AdMe.ru уже выбрали себе любимые иллюстрации. Автор статьи, например, влюбился в работу «Интернет — это тюрьма и свобода одновременно».

Дистанционное управление людьми

Точно в цель

Есть хлеб чужих идей

Каждый сам решает, что делать в дождливый день

Танец

Сила в единстве

Когда денег нет

Зеркало души

Экономика — лучший тренажер

Медицина — самая точная наука

Навязчивая принцесса

Окончательно запутался

Кондоминиум

Источник слез

Построенную жизнь можно моментально разрушить

Преодоление страха

Истинная любовь слепа

Фальшивый лев

Сильная привязанность

Что скрывается за маской

Просто созданы друг для друга

Как рождаются звезды

Когда хочешь остаться в своей клетке

Опасность мобильных телефонов

Интернет — это тюрьма и свобода одновременно

Тревожный сигнал

В ожидании будущего