25 доказательств того, что в современном искусстве настало время удивлять

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Даже если вы предпочитаете классическую живопись и скульптуру, не торопитесь списывать со счетов современное искусство. Возможно, среди нынешних мастеров найдутся те, что поразят вас до глубины души. Ну или хотя бы развеселят.

AdMe.ru собрал для вас 25 художественных произведений со всего света, которые найдут отклик у каждого, кто ценит красоту и оригинальность.

Необычные фарфоровые скульптуры от гонконгского художника Джонсона Цанга (Johnson Tsang)

Невероятно детализированный корабль-призрак, выполненный тату-артистом и скульптором Джейсоном Стевой (Jason Stieva)

Антропоморфный волк работы американской художницы Лии Браун (Leah Brown)

Креативные миниатюры от сотрудника рекламного агентства, а по совместительству писателя и художника Деррика Лина (Derrick Lin)

Одна из гиперреалистичных скульптур австро-британского скульптора Рона Мьюека (Ron Mueck)

Картины мексиканского художника Омара Ортиса (Omar Ortiz) почти не отличить от живых людей

Воздушная скульптура китайско-бельгийского скульптора Луо Ли Ронг (Luo Li Rong)

Статуя поющего Дэвида Боуи в Эйлсбери (Великобритания). Ее выполнил скульптор Эндрю Синклер (Andrew Sinclair)

Художница Ланден Кей (London Kaye) не рисует стрит-арт, а вяжет его

Уличный художник Том Боб (Tom Bob) мастерски превращает неприглядное оборудование в произведения искусства

Объемные картины из Галереи Джастина Гэффри (Justin Gaffrey Gallery)

Художественные вариации шлема штурмовиков из Star Wars в рамках проекта Art Wars

В Индии завершается строительство самой высокой статуи в мире. Она называется статуя Единства, и ее высота составит 182 м

«Новый поп-арт» от дизайнера из Мексики Пола Фуэнтеса (Paul Fuentes)

Интересная скульптура от норвежского художника Фредрика Раддума (Fredrik Raddum)

А вот и искусство в еде: огромные леденцы на основе селфи от компании Firebox

Фотограф Блейк Литтл (Blake Little) создал серию работ под названием Preservation («Сохранение»). Для этого он покрыл своих моделей толстым слоем меда

Золотой унитаз Louis Vuitton работы художницы Ильмы Гор (Illma Gore). Его цена — $ 100 тыс.

Но искусство не обязательно должно быть дорогим. Например, британская компания Veolia создала платье из обычного мусора

А американский художник Скотт Гандерсен (Scott Gundersen) использует для создания своих портретов винные пробки

Завораживающие «жидкие» картины Бриттани Зик-Чавес (Brittany Zick-Chavez)

18-летний художник, известный под псевдонимом AJ, заставит вас переосмыслить такое, казалось бы, скучное занятие, как вышивание

Волшебная акварель художницы из Тольятти Марины Игнатовой

«Квантовая скульптура» немецкого скульптора Юлиана Фосс-Андре (Julian Voss-Andreae) буквально исчезает, если посмотреть на нее под определенным углом

Скульптура «В честь всех наших отношений» от арт-коллектива The Pier Group

К сожалению, ее сожгли через 5 дней после установки, но на что только не пойдешь ради искусства