10 тату-мастеров, которые научились передавать эмоции при помощи всего одного цвета

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Один из пользователей сайта Reddit набил себе татуировку в виде домиков Бикини Боттом (это было данью памяти его детству). Работа сделана простыми линиями, но в ней все равно без труда узнаются домики Губки Боба, Сквидварда и Патрика — персонажей мультфильма «Спанч Боб». Действительно, иногда, чтобы передать смысл своего эскиза, талантливым тату-мастерам не нужны ни лишние краски, ни нагромождение форм и контуров. Из-под их тату-машинок выходят минималистичные, но оттого еще более прекрасные работы.

Именно с такими художниками, которым порой достаточно одного или двух оттенков, чтобы создать шедевр, хотел бы вас сегодня познакомить AdMe.ru.

Кстати, вот та татуировка, о которой мы упомянули в самом начале

А вот минималистичные работы других популярных мастеров.

Доктор Ву

Суфланда

«Доверяй каждому».

Зайа

Ти

«Одинокая звезда».

Тати Комптон

Cара Гауглер

Мира Мария

Сангкхюк Ко

Курт Монтгомери

Тату-студия «Бэнг-Бэнг»