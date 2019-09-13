10 тату-мастеров, которые научились передавать эмоции при помощи всего одного цвета
Один из пользователей сайта Reddit набил себе татуировку в виде домиков Бикини Боттом (это было данью памяти его детству). Работа сделана простыми линиями, но в ней все равно без труда узнаются домики Губки Боба, Сквидварда и Патрика — персонажей мультфильма «Спанч Боб». Действительно, иногда, чтобы передать смысл своего эскиза, талантливым тату-мастерам не нужны ни лишние краски, ни нагромождение форм и контуров. Из-под их тату-машинок выходят минималистичные, но оттого еще более прекрасные работы.
Именно с такими художниками, которым порой достаточно одного или двух оттенков, чтобы создать шедевр, хотел бы вас сегодня познакомить AdMe.ru.
Кстати, вот та татуировка, о которой мы упомянули в самом начале
А вот минималистичные работы других популярных мастеров.
Доктор Ву
Суфланда
«Доверяй каждому».
Зайа
Ти
«Одинокая звезда».
Тати Комптон
Cара Гауглер
Мира Мария
Сангкхюк Ко
Курт Монтгомери
Тату-студия «Бэнг-Бэнг»
Кстати, последними вы просмотрели работы, сделанные в одной из самых популярных тату-студий (в одном только инстаграме у салона больше 2 млн подписчиков). Как вам их татуировки? Решились бы записаться туда на сеанс, если бы он был бесплатным?