24 татуировки, которые превращают людей в живые шедевры

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Что будет, если бывший мультипликатор станет татуировщиком? Он будет создавать такие же смешные картинки, но на коже, и мы уверены, что таких милых панд вы еще не видели. Из какого бы лагеря вы ни были — из тех, кто не понимает тату, или из тех, кто их обожает, — гарантируем: к работам художников, которых мы собрали в этой статье, равнодушными вы не останетесь.

AdMe.ru показывает крутые татуировки, которые по-настоящему украшают своих обладателей.

Саша Unisex

Саша — самая высокооплачиваемая российская татуировщица, которая сейчас живет в Италии. Она ввела моду на яркие акварельные и бесконтурные татуировки. Недавно Саша запустила свою линию временных татуировок. В ее Instagram — 853 тыс. подписчиков.

Bang Bang

У этого мастера из Нью-Йорка делали татуировки Джастин Бибер, Майли Сайрус и Кайли Дженнер, а на его Instagram подписаны 1,9 млн человек.

Zihee

Татуировки этой тату-художницы из Сеула настолько милые, яркие и аккуратные, что даже противники рисунков на теле захотят сделать такую. В Instagram мастера 191 тыс. подписчиков.

Джессика Чен

Джессика Чен из Торонто работает татуировщицей всего 3 года, а до этого была художницей и графическим дизайнером. Она делает небольшие нежные татуировки, как бы рассыпая их по телу. В Instagram у нее 115 тыс. поклонников.

Зихва Хондэ

Южнокорейская тату-художница создает чувственные монохромные татуировки, вдохновленные природой. Свои работы она делает ультратонкой иглой, чтобы проработать мельчайшие детали, а выбранный стиль называет «вечной весной». В ее Instagram 395 тыс. подписчиков.

Eva Krbdk

Тату-мастер из Нью-Йорка создает татуировки, словно вышитые на коже. В ее Instagram 531 тыс. подписчиков.

Ахмет Камбаз

Ахмет Камбаз из Стамбула — бывший мультипликатор, поэтому его маленькие тату со смешными животными и людьми такие милые. На его Instagram подписано 263 тыс. человек.

Doy

Тату-художник из Сеула создает нежнейшие картинки на коже. Основные темы его работ — растения, животные и каллиграфические надписи. В его Instagram 445 тыс. подписчиков.

А вы бы решились на татуировку?