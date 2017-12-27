24 примера социальной рекламы, которая достает до сердца
Удивительные примеры социальной рекламы раскрывают проблемы человечества и говорят о них не хуже любого докладчика на научной конференции. Мировые фонды защиты природы ежегодно сотрудничают с ведущими рекламными агентствами и выпускают трогательную и в то же время душераздирающую рекламу, которая касается в первую очередь нас с вами.
Команда AdMe.ru подготовила выборку социальной рекламы, которая, скорее, является жизненно важным и необходимым произведением искусства.
Что мы делаем с нашей планетой?
2 градуса — это слишком много
Кампания направлена на увеличение контроля за изменениями климата.
К некоторым животным относятся как к мусору
TIR борется за усовершенствование законодательства в сфере защиты животных.
Поделитесь этим, потому что они не могут
Животные, к сожалению, не умеют говорить, но, если бы умели, они обязательно рассказали бы об этом. Компания JWT решила показать, как животные могли бы делиться своей болью.
В лесных пожарах сгорают не только деревья
Электроавтомобили. Природа вам скажет спасибо
Мы тонем, спасите нас от глобального потепления
Новости только о животных
В 2006 году компания beIN IZ TV создала канал, транслирующий новости исключительно о животных и природе, которые не имеют ничего общего с политикой, спортом, модой. Чтобы визуализировать идеологию канала, были обрезаны кадры из реальной жизни.
Удерживает тормоз, когда вы этого не делаете
Компания Mercedes-Benz выпустила рекламу автомобиля, который контролирует систему торможения.
Животные слишком хрупкие для человеческой жадности
Вместе с лесом вымирают животные
Деревья и животные неотделимы друг от друга
Дикая природа и деревья нуждаются друг в друге. Рекламное агентство Ogilvy выбрало простое решение, сделав деревья похожими на находящихся под угрозой исчезновения животных.
В семье всегда есть место для большего
За волосы не убивают
Рог носорога состоит из тех же компонентов, что и человеческие волосы, которые не имеют никаких лекарственных свойств.
Причинил вред? Получил вред
Животные должны быть на свободе
Фото на превью Dentsu, Shanghai, China, adeevee