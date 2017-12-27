24 примера социальной рекламы, которая достает до сердца

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Удивительные примеры социальной рекламы раскрывают проблемы человечества и говорят о них не хуже любого докладчика на научной конференции. Мировые фонды защиты природы ежегодно сотрудничают с ведущими рекламными агентствами и выпускают трогательную и в то же время душераздирающую рекламу, которая касается в первую очередь нас с вами. Команда AdMe.ru подготовила выборку социальной рекламы, которая, скорее, является жизненно важным и необходимым произведением искусства.

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2 градуса — это слишком много

Кампания направлена на увеличение контроля за изменениями климата.

К некоторым животным относятся как к мусору

TIR борется за усовершенствование законодательства в сфере защиты животных.

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Животные, к сожалению, не умеют говорить, но, если бы умели, они обязательно рассказали бы об этом. Компания JWT решила показать, как животные могли бы делиться своей болью.

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В 2006 году компания beIN IZ TV создала канал, транслирующий новости исключительно о животных и природе, которые не имеют ничего общего с политикой, спортом, модой. Чтобы визуализировать идеологию канала, были обрезаны кадры из реальной жизни.

Удерживает тормоз, когда вы этого не делаете

Компания Mercedes-Benz выпустила рекламу автомобиля, который контролирует систему торможения.

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Дикая природа и деревья нуждаются друг в друге. Рекламное агентство Ogilvy выбрало простое решение, сделав деревья похожими на находящихся под угрозой исчезновения животных.

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За волосы не убивают

Рог носорога состоит из тех же компонентов, что и человеческие волосы, которые не имеют никаких лекарственных свойств.

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