24 крутейших косплея на известные картины. О таких фанатах великие живописцы даже не мечтали
«Сфоткай типа Рембрандт» — популярный паблик «ВКонтакте», который публикует косплеи на произведения искусства. Контент создают подписчики, которые и присылают свои фотографии в стиле картин и скульптур. Некоторые люди стараются в точности повторить детали классических шедевров, некоторые подходят к вызову с юмором. Оба варианта смотрятся круто.
AdMe.ru очень понравилась идея креативного флешмоба, поэтому мы решили поделиться с вами лучшими косплеями.
1. Густав Климт «Змей-искуситель»
2. Пабло Пикассо «Любительница абсента»
3. Орест Кипренский «Бедная Лиза»
4. Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет»
5. Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня»
6. Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»
7. Джованни Беллини «Мария Магдалина»
8. Эгон Шиле. Автопортрет
9. Фредерик Сэндис «Мария Магдалина»
10. Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн
11. Бернардино Луини «Саломея с головой Иоанна Крестителя»
12. Пабло Пикассо «Старый гитарист»
13. Валентин Серов «Девочка с персиками»
14. Фрида Кало. Автопортрет
15. Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»
16. Эгон Шиле. «Сидящая женщина с согнутым коленом»
17. Квентин Массейс «Меняла с женой»
18. Николай Кузнецов «Спящая девочка»
19. Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн в большой шляпе
20. Рене Магритт «Сын человеческий»
21. Иван Айвазовский. Портрет жены художника
22. Рамон Касас «Юная декадентка»
23. Караваджо «Медуза»
24. Густав Климт «Поцелуй»
А вы бы хотели принять участие в таком флешмобе? Если да, то в стиле какой картины вы бы сфотографировались?
Фото на превью Pablo Picasso, Сфоткай типа Рембрандт / facebook