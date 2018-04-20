24 крутейших косплея на известные картины. О таких фанатах великие живописцы даже не мечтали

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«Сфоткай типа Рембрандт» — популярный паблик «ВКонтакте», который публикует косплеи на произведения искусства. Контент создают подписчики, которые и присылают свои фотографии в стиле картин и скульптур. Некоторые люди стараются в точности повторить детали классических шедевров, некоторые подходят к вызову с юмором. Оба варианта смотрятся круто.

AdMe.ru очень понравилась идея креативного флешмоба, поэтому мы решили поделиться с вами лучшими косплеями.

1. Густав Климт «Змей-искуситель»

2. Пабло Пикассо «Любительница абсента»

3. Орест Кипренский «Бедная Лиза»

4. Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет»

5. Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня»

6. Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

7. Джованни Беллини «Мария Магдалина»

8. Эгон Шиле. Автопортрет

9. Фредерик Сэндис «Мария Магдалина»

10. Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн

11. Бернардино Луини «Саломея с головой Иоанна Крестителя»

12. Пабло Пикассо «Старый гитарист»

13. Валентин Серов «Девочка с персиками»

14. Фрида Кало. Автопортрет

15. Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»

16. Эгон Шиле. «Сидящая женщина с согнутым коленом»

17. Квентин Массейс «Меняла с женой»

18. Николай Кузнецов «Спящая девочка»

19. Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн в большой шляпе

20. Рене Магритт «Сын человеческий»

21. Иван Айвазовский. Портрет жены художника

22. Рамон Касас «Юная декадентка»

23. Караваджо «Медуза»

24. Густав Климт «Поцелуй»