24 комикса, которые борются с хандрой лучше самой большой плитки шоколада

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Андреас Кольменарес из Колумбии создает милейшие мультяшные сюжеты, которые способны без труда спасти от грусти и хандры. Не зря сам художник на своей странице в инстаграме сравнивает чувства, которые вызывают его рисунки, с тем, что делают с человеком дружеские объятия и щекотка. Работы Андреаса за короткий срок стали настолько популярными, что автор даже выпустил 2 книги с лучшими комиксами и завел собственный сайт.

Мы в AdMe.ru растаяли от умиления, пока смотрели работы Андреаса, и хотим разделить эти эмоции с вами.

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Какая иллюстрация пришлась вам по душе больше всего?

Фото на превью wawawiwacomics / Instagram

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