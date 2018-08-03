Российский художник нарисовал нашу с вами жизнь. Получилось жизненно и с сарказмом

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Много ли существует комиксов, о которых можно сказать: «Да это прямо про меня!»? Обычно в таких рисованных историях не всегда можно узнать себя, потому что все мы разные. Но вот Якову Когану удается рисовать общие для всех сюжеты. Он именно тот художник, который видит нашу с вами жизнь насквозь и отмечает разные ее моменты в своих циничных рисунках-открытках. Например, чего только стоит его мрачноватая интерпретация знакомых нам с детства поговорок про рыжего-конопатого!