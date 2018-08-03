Российский художник нарисовал нашу с вами жизнь. Получилось жизненно и с сарказмом
Много ли существует комиксов, о которых можно сказать: «Да это прямо про меня!»? Обычно в таких рисованных историях не всегда можно узнать себя, потому что все мы разные. Но вот Якову Когану удается рисовать общие для всех сюжеты. Он именно тот художник, который видит нашу с вами жизнь насквозь и отмечает разные ее моменты в своих циничных рисунках-открытках. Например, чего только стоит его мрачноватая интерпретация знакомых нам с детства поговорок про рыжего-конопатого!
Мы тут основательно прошерстили сайт художника и собрали для вас порцию его злободневных рисунков в этой статье. Редакция AdMe.ru уверена: мало кто способен так тонко и смешно отразить русский быт.
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Если вы немного устали от милых комиксов и вам нравится такой саркастичный формат, больше творений художника можно найти на фейсбуке и во «ВКонтакте»: на страницах автора часто бывают обновления. Нам вот очень по душе обновленная поговорка про Греку. А вам какая из открыток понравилась больше всего?
Фото на превью yakov_soba4ki / vk.com