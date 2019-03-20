23 комикса от российского иллюстратора, который превращает реальность в абсурд
Илья Горюч — молодой российский иллюстратор, который стал известен благодаря своим комиксам про уточку, которая говорит: «Зря, зря». Он увлекся рисованием комиксов лишь 4 года назад, но уже успел обрести большое количество поклонников своего творчества. Иллюстрации Ильи покорили не одну тысячу пользователей сети мастерской игрой слов, небанальным юмором и жизненной иронией. Сегодня молодой человек не только рисует комиксы на заказ, но и снимает веселые анимационные ролики. А все вырученные деньги отправляет в фонд помощи «Нужна помощь».
Мы в AdMe.ru поддерживаем инициативу иллюстратора и с удовольствием следим за его творчеством. Оцените и вы его мастерство в нашей подборке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Сохранены авторские орфография и пунктуация.
Какой комикс понравился вам больше всего?
Фото на превью duckanduniverse