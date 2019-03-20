23 комикса от российского иллюстратора, который превращает реальность в абсурд

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Илья Горюч — молодой российский иллюстратор, который стал известен благодаря своим комиксам про уточку, которая говорит: «Зря, зря». Он увлекся рисованием комиксов лишь 4 года назад, но уже успел обрести большое количество поклонников своего творчества. Иллюстрации Ильи покорили не одну тысячу пользователей сети мастерской игрой слов, небанальным юмором и жизненной иронией. Сегодня молодой человек не только рисует комиксы на заказ, но и снимает веселые анимационные ролики. А все вырученные деньги отправляет в фонд помощи «Нужна помощь».