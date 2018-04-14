23 комикса от художника, который, кажется, знает о каждом из нас слишком много

Отразить все сложности жизни в комиксах и при этом сделать это с юмором? Почему бы и нет. У молодого художника Avivouse это отлично получается. Свои комиксы он выкладывает в инстаграм, и на страничке Viakavish Comics, кажется, собраны все ситуации, с которыми сталкивается каждый современный человек.

Мы в AdMe.ru под впечатлением от работ этого парня и спешим поделиться ими с вами.

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Что скажете? Узнали в этих комиксах себя? Делитесь своим мнением в комментариях.

29 На склад!
1 Комментарии
  • 14 апреля 2018
  • 1
  • 8157

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