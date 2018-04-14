23 комикса от художника, который, кажется, знает о каждом из нас слишком много

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Отразить все сложности жизни в комиксах и при этом сделать это с юмором? Почему бы и нет. У молодого художника Avivouse это отлично получается. Свои комиксы он выкладывает в инстаграм, и на страничке Viakavish Comics, кажется, собраны все ситуации, с которыми сталкивается каждый современный человек.