22 изящных тату, которые разрушают стереотипы об этом искусстве

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В современном мире среди мастеров тату немало истинных художников. Так, работы татуировщика Хонгдэма (Hongdam), состоящие из мельчайших деталей, привлекли внимание более 200 000 подписчиков. Эти воздушные рисунки — отличная альтернатива большим тату. Команда AdMe.ru собрала изящные картины, которые никогда не попадут на выставки, но зато каждый день дарят приятные эмоции своим владельцам.

Мастер создает изящные рисунки, которые меняют традиционное представление о татуировках. Также он помогает людям красиво замаскировать дефекты кожи.

Кто-то хочет запечатлеть любимого кота, а кому-то по душе природные или сказочные мотивы, в том числе знаменитый Питер Пэн.

У Хонгдэма немало и остроумных тату, которые поднимают настроение не только владельцам, но и внимательным окружающим.

Неизменной популярностью пользуются тату с изменчивой луной.

И, конечно, путешествия!