22 современные скульптуры, которые поражают своей смелостью и оригинальностью
Современная скульптура создается, чтобы удивлять и в очередной раз менять наше представление об искусстве. Микеланджело XXI века должен уметь обманывать гравитацию, открывать другие биологические законы, придумывать новые цвета и вдохновлять нас на смелые мечты. С работами именно таких мастеров мы решили вас познакомить.
AdMe.ru собрал необычные скульптуры нашего времени, которые можно назвать как угодно, только не скучными.
Кэти Гриннан «Мираж», 2011
Рон Гилад «Ворота», 2014
Марио Манки «Я прямоходящий», 2017
Скульптура из камня Смабана Аббаса в международном аэропорту Каира
Мехмет Али Уйсаль «Самолет», 2016
Джефф Кунс «Игра», 1994–2014
Адриан Арлео «Ручной ребенок», 2005
Одна из восковых скульптур Урса Фишера
Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2016
Фабьен Мерель «Пятикнижие», 2013
Скульптура Фредрика Раддума, 2017
Богдан Рата «Одиночество», 2011
Скульптура Йошитоши Канеки, 2017
Фрея Джоббинс «Кассиопея», 2015
Тодд Грей «Калифорнийская миссия: Лошадь», 2006
Бумажная скульптура Александра Лидаговского
Джонсон Цанг «Открытый ум», 2016
Скульптура из проволочной сетки от Эдоардо Тресольди
Кевин Фрэнсис Грей «Без лица», 2007
Вольфганг Стиллер «Спичечные люди»
Адам Мартинакис «Кокон», 2017
Скульптура лондонского дизайнера Дэна Хуперта, 2014
Какая скульптура понравилась вам больше всего?
Фото на превью sculptured / instagram, danhprt / instagram