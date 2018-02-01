22 современные скульптуры, которые поражают своей смелостью и оригинальностью

Современная скульптура создается, чтобы удивлять и в очередной раз менять наше представление об искусстве. Микеланджело XXI века должен уметь обманывать гравитацию, открывать другие биологические законы, придумывать новые цвета и вдохновлять нас на смелые мечты. С работами именно таких мастеров мы решили вас познакомить.

AdMe.ru собрал необычные скульптуры нашего времени, которые можно назвать как угодно, только не скучными.

Кэти Гриннан «Мираж», 2011

Рон Гилад «Ворота», 2014

Марио Манки «Я прямоходящий», 2017

Скульптура из камня Смабана Аббаса в международном аэропорту Каира

Мехмет Али Уйсаль «Самолет», 2016

Джефф Кунс «Игра», 1994–2014

Адриан Арлео «Ручной ребенок», 2005

Одна из восковых скульптур Урса Фишера

Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2016

Фабьен Мерель «Пятикнижие», 2013

Скульптура Фредрика Раддума, 2017

Богдан Рата «Одиночество», 2011

Скульптура Йошитоши Канеки, 2017

Фрея Джоббинс «Кассиопея», 2015

Тодд Грей «Калифорнийская миссия: Лошадь», 2006

Бумажная скульптура Александра Лидаговского

Джонсон Цанг «Открытый ум», 2016

Скульптура из проволочной сетки от Эдоардо Тресольди

Кевин Фрэнсис Грей «Без лица», 2007

Вольфганг Стиллер «Спичечные люди»

Адам Мартинакис «Кокон», 2017

Скульптура лондонского дизайнера Дэна Хуперта, 2014

Какая скульптура понравилась вам больше всего?

Фото на превью sculptured / instagram, danhprt / instagram

7 На склад!
11 Комментарии
  • 1 февраля 2018
  • 11
  • 3588

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