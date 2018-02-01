22 современные скульптуры, которые поражают своей смелостью и оригинальностью

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Современная скульптура создается, чтобы удивлять и в очередной раз менять наше представление об искусстве. Микеланджело XXI века должен уметь обманывать гравитацию, открывать другие биологические законы, придумывать новые цвета и вдохновлять нас на смелые мечты. С работами именно таких мастеров мы решили вас познакомить.