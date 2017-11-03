22 фото, на которых мир кино смешивается с реальностью
А вы знали, что в наших смартфонах живут известные персонажи фильмов? Французский художник François Dourlen открыл миру удивительный мир, в котором любимые герои обитают среди нас. Интересно?
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Немного о том, как Мать драконов проводит свой отпуск
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Патрик, так вот где ты спрятался!
Эй, Брюс, вылезай оттуда, я хочу разогреть свой обед
Эдвард Руки-Газонокосилка
Неужели в Министерстве магии такие низкие зарплаты, что Гарри приходится подрабатывать?
Вау, это же Питер Паркер!
Ничего-ничего, мы еще подождем...
Ах, какая игра!
ВАЛЛ-И, это ты?
Король Ночи уже не тот, что был раньше
Таким Симбу я еще не видел
Что ты делаешь у меня на горшке?
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Алло, полиция, у меня на часах кто-то висит!
Маленький Живодэр
Халк, дружище, спокойнее
Люк, я не твой отец!
А Бобу идет новая прическа
На этой лодке они точно в безопасности
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Да ну вас, не пойду я теперь есть бургеры!
Фото на превью francoisdourlen