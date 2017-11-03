22 фото, на которых мир кино смешивается с реальностью

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А вы знали, что в наших смартфонах живут известные персонажи фильмов? Французский художник François Dourlen открыл миру удивительный мир, в котором любимые герои обитают среди нас. Интересно? AdMe.ru подобрал для вас самые крутые публикации. Смотреть их — одно удовольствие.

Немного о том, как Мать драконов проводит свой отпуск

Идеально вписался! Правда, с такими глазами льва и не назовешь грозным зверем

Патрик, так вот где ты спрятался!

Эй, Брюс, вылезай оттуда, я хочу разогреть свой обед

Эдвард Руки-Газонокосилка

Неужели в Министерстве магии такие низкие зарплаты, что Гарри приходится подрабатывать?

Вау, это же Питер Паркер!

Ничего-ничего, мы еще подождем...

Ах, какая игра!

ВАЛЛ-И, это ты?

Король Ночи уже не тот, что был раньше

Таким Симбу я еще не видел

Что ты делаешь у меня на горшке?

Оказывается, Рапунцель — настоящая спортсменка

Алло, полиция, у меня на часах кто-то висит!

Маленький Живодэр

Халк, дружище, спокойнее

Люк, я не твой отец!

А Бобу идет новая прическа

На этой лодке они точно в безопасности

Похоже, ей крупно повезло с будущим мужем

Да ну вас, не пойду я теперь есть бургеры!