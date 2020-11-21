21 комикс о том, что все девушки хотя и разные, но одинаково круто справляются с рутиной

Определенно, все девушки на планете разные. Кто-то пьет кофе по утрам, а кто-то нет, да и краситься тоже любят не все. Но по-прежнему остаются ситуации, которые объединяют если не всех, то многих из нас. Скажем, когда трогаешь спящего кота, а он издает милый звук. Или когда только убрала квартиру от шерсти, а этот меховой наглец тут же решает поваляться на всех поверхностях. Или когда приходишь домой и наконец-то переодеваешься в уютную одежду.