21 комикс о том, что все девушки хотя и разные, но одинаково круто справляются с рутиной
Определенно, все девушки на планете разные. Кто-то пьет кофе по утрам, а кто-то нет, да и краситься тоже любят не все. Но по-прежнему остаются ситуации, которые объединяют если не всех, то многих из нас. Скажем, когда трогаешь спящего кота, а он издает милый звук. Или когда только убрала квартиру от шерсти, а этот меховой наглец тут же решает поваляться на всех поверхностях. Или когда приходишь домой и наконец-то переодеваешься в уютную одежду.
Нидерландская художница по имени Эми рисует очень меткие комиксы о ситуациях, которые так или иначе знакомы девушкам. Мы в AdMe.ru публикуем жизненную подборку ее работ, которые особенно нас зацепили.
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Если вам понравились комиксы Эми, в ее инстаграме часто появляются новые классные работы. А о каких жизненных ситуациях нарисовали бы комикс вы?