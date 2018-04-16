21 идея татуировок для тех, кому всегда хочется нежности и весны
Среди нас есть много тех, кто давно хочет сделать татуировку, но никак не может определиться с рисунком. Наша подборка развеет миф о том, что татуировки — это почти всегда нечто черное и грубое, и покажет небольшую коллекцию, способную вдохновить на поход в салон.
AdMe.ru делится вариантами нежных татуировок, которые выглядят на теле как настоящее произведение искусства.
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Какая из них вам понравилась больше всего? Захотели себе что-то в таком же стиле?