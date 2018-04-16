21 идея татуировок для тех, кому всегда хочется нежности и весны

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Среди нас есть много тех, кто давно хочет сделать татуировку, но никак не может определиться с рисунком. Наша подборка развеет миф о том, что татуировки — это почти всегда нечто черное и грубое, и покажет небольшую коллекцию, способную вдохновить на поход в салон.