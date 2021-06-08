20+ значимых татуировок, о которых их обладатели не пожалеют через 2 дня
Некоторые люди воспринимают татуировки как украшения и выбирают для себя популярные эскизы с изображением бабочек, цветов или луны. Другие же уверены, что рисунки на теле должны нести глубокий смысл.
Герои подборки от AdMe.ru относятся ко второй категории. Все эти мужчины и женщины решили увековечить на себе воспоминания о важных людях, связь с любимыми, уникальную жизненную историю.
1. «Мне 67 лет, и я сделала татуировку в честь внука с аутизмом»
«Я не буду заставлять тебя меняться ради всего остального мира. Я изменю весь остальной мир ради тебя».
2. «В прошлом году не стало моего лучшего друга. В память о том, как нам было хорошо вместе, я сделал татуировку»
3. «Это мой кот»
4. «Сделал такую же татуировку, как и у моего дедушки»
5. «В школе я писал эти слова из песни маркером на руке. Недавно мне удалось встретиться с музыкантами, которым принадлежат эти слова. Фраза почерком вокалиста теперь со мной навсегда»
«Не проиграй в бою, дитя» (из песни All Time Low «Missing You»).
6. «Наши с братом и сестрой татуировки»
7. «В память о месте, в котором я проводил так много времени в детстве»
Здесь изображен городок Бикини Боттом из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».
8. «Когда мне было 10 лет, я переехал из Сиднея в Ирландию. Сейчас мне 20, и вот моя первая татуировка»
9. «Каждое дерево символизирует человека, которого я люблю. Потускневшее дерево — это дерево моей мамы, которой уже нет»
10. «Медведь в честь моего пса, которого зовут Медведь»
11. «Черточка символизирует год без вредной привычки»
12. «На фото — первое свидание моих дедушки и бабушки. Это было 54 года назад»
13. «Я ничего не слышу левым ухом»
14. «Наконец-то сделал что-то со шрамом на руке»
15. «Моей маме 70 лет, и мы сделали с ней татуировки»
16. «Спустя годы борьбы с депрессией я сделал эту татуировку»
17. «Мой кот выглядит и ведет себя точно так же»
18. «Фото моих родителей превратилось в рисунок»
19. «Это портрет моей мамы, которой недавно не стало»
20. «Отец хотел сделать себе такую татуировку, но не смог из-за проблем со здоровьем. Поэтому я пошел в салон вместо него»
21. «Это запись голоса моей дочери. Она говорит: „Я люблю тебя, папа“»
Если бы вы делали себе такую памятную татуировку, то что бы было на ней изображено?
Фото на превью GoofyFoot76 / Reddit
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