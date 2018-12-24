20 жизненных комиксов от питерской художницы, которая за словом в карман не полезет
Питерский лингвист и художник Александра Голубева, известная под псевдонимом Альфина, знакома многим любителям нетривиальных комиксов и «филологических фишечек» (их она знает предостаточно). По ее материалам, которые она регулярно выкладывает на своем сайте, очевидно, что фантазия у 28-летней девушки безгранична, а темы для шуток, кажется, никогда не иссякнут. Кстати, Александра — автор знаменитой фразы «Это Питер, детка!» и одноименной иллюстрации к ней.
AdMe.ru уже знакомил читателей с Альфиной, но только с одной гранью ее таланта — лингвистической. Сегодня у вас есть возможность «оказаться» в ее нарисованном мире.
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Какие работы Альфины показались вам самыми интересными?
Фото на превью alphyna.org