20+ завораживающих тату, на которые можно смотреть бесконечно
Китайская пословица гласит, что один рисунок стоит тысячи слов. То же самое можно сказать и о некоторых татуировках. Боди-арт из табу превратился в искусство, и, подобно Ван Гогу, самые талантливые татуировщики создают произведения, при виде которых даже самый консервативный человек скажет: «Вот это да!»
AdMe.ru приготовил 20+ фото настолько зрелищных тату, что к концу статьи вы точно присмотрите себе один из вариантов.
1. Я почти чувствую этот ветер...
2. Вьюрок и питта-нимфа, да, они так называются
3. Это тату выглядит как настоящая картина в раме
4. Идеальный выбор для уверенной женщины
5. В честь своей внутренней принцессы
6. Дикая и прекрасная
7. «Не каждый, кто блуждает, потерян»
8. Акварель на коже
9. Красота в деталях
10. Многие спросят вас, что значит этот шедевр
11. Идеально для тех, кто дорожит своей культурой
12. Передайте мне носовой платок
13. Сколько цвета в одном тату
14. Хрупкая красота
15. Как насчет крошечного украшения на пальце?
16. Доказательство того, что многие тату-мастера изучают искусство, перед тем как начать работать в салонах
17. Для него звезды видны не только ночью
18. Поделитесь рисунком с теми, кто любит лаванду, — им стоит это увидеть
19. Вот крутое место для татуировки — икры
20. Как насчет немного искусства маори?
21. Всюду бери с собой лучшего друга
22. Лучший способ напомнить, что ты лесная нимфа
23. А эту можно разместить на открытке
24. Точно стоило той боли!
25. Идеальный пример большого, но все же шикарного тату
26. Страсть к путешествиям у меня под кожей
27. Вид сверху
28. Только художник мог нарисовать такой портрет
29. Мы чувствуем влияние Пикассо, а вы?
Какую из этих татуировок вы бы хотели видеть на своей коже? Поделитесь в комментариях ниже.
Фото на превью teresacuttoo / Instagram, anya_tattoo_art_minsk / Instagram