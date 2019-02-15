20+ завораживающих тату, на которые можно смотреть бесконечно

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Китайская пословица гласит, что один рисунок стоит тысячи слов. То же самое можно сказать и о некоторых татуировках. Боди-арт из табу превратился в искусство, и, подобно Ван Гогу, самые талантливые татуировщики создают произведения, при виде которых даже самый консервативный человек скажет: «Вот это да!»

AdMe.ru приготовил 20+ фото настолько зрелищных тату, что к концу статьи вы точно присмотрите себе один из вариантов.

1. Я почти чувствую этот ветер...

2. Вьюрок и питта-нимфа, да, они так называются

3. Это тату выглядит как настоящая картина в раме

4. Идеальный выбор для уверенной женщины

5. В честь своей внутренней принцессы

6. Дикая и прекрасная

7. «Не каждый, кто блуждает, потерян»

8. Акварель на коже

9. Красота в деталях

10. Многие спросят вас, что значит этот шедевр

11. Идеально для тех, кто дорожит своей культурой

12. Передайте мне носовой платок

13. Сколько цвета в одном тату

14. Хрупкая красота

15. Как насчет крошечного украшения на пальце?

16. Доказательство того, что многие тату-мастера изучают искусство, перед тем как начать работать в салонах

17. Для него звезды видны не только ночью

18. Поделитесь рисунком с теми, кто любит лаванду, — им стоит это увидеть

19. Вот крутое место для татуировки — икры

20. Как насчет немного искусства маори?

21. Всюду бери с собой лучшего друга

22. Лучший способ напомнить, что ты лесная нимфа

23. А эту можно разместить на открытке

24. Точно стоило той боли!

25. Идеальный пример большого, но все же шикарного тату

26. Страсть к путешествиям у меня под кожей

27. Вид сверху

28. Только художник мог нарисовать такой портрет

29. Мы чувствуем влияние Пикассо, а вы?